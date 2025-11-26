Видео
Україна
Видео

Одесса Продажа Одесского припортового завода сорвалась — что дальше

Продажа Одесского припортового завода сорвалась — что дальше

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 10:17
обновлено: 10:00
Приватизация ОПЗ: почему сорвался аукцион
Одесский припортовый завод. Фото иллюстративное: Одесский припортовый завод

Запланированный аукцион по приватизации Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия желающих принять участие. Несмотря на высокий интерес на рынке, условия для инвесторов остаются сложными. Государство готовит изменения, чтобы повысить шансы на продажу этого крупного актива.

Об этом сообщили на странице Фонда госимущества.

Читайте также:

Почему аукцион не состоялся

Аукцион в Prozorro.Продажи должен был состояться 25 ноября со стартовой ценой почти 4,5 млрд грн, но ни один участник так и не зарегистрировался. В Фонде госимущества объясняют: завод требует значительных вложений, в частности модернизации оборудования и развития производства. Будущий собственник также должен был бы погасить долги предприятия, превышающие 366 млн грн, и выполнить другие финансовые и экологические обязательства. Из-за сложности этих условий часть потенциальных инвесторов попросила больше времени для оценки актива.

Государство уже ведет переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы сформировать более привлекательные условия продажи. Параллельно Минэкономики поддерживает законодательные изменения, которые позволят снижать стартовую цену крупных объектов приватизации поэтапно. Это должно уменьшить риск ситуаций, когда актив не получает ни одной заявки из-за слишком высокой начальной стоимости.

Что именно включает объект приватизации

Завод выставили на продажу как пакет акций размером более 99% уставного капитала. В него входит 45 объектов недвижимости и инфраструктуры общей площадью более 285 тысяч квадратных метров. Это производственные комплексы, логистические и обслуживающие цеха, административные здания, теплично-овощной комбинат, оздоровительный центр, пансионат и спортивная база. Несмотря на масштаб и потенциал, завод нуждается в модернизации и значительных финансовых вложений.

Напомним, мы сообщали о том, что надо знать при продаже недостроенного дома. Также мы писали о том, что в центре Одессы продают трехкомнатную квартиру.

Одесса Одесская область порт Одесский порт Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
