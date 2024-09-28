Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 29 вересня

Дівчина розмовляє через телефон. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 29 вересня, буде увесь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 29 вересня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +18 °C. Вітер південно-східний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +18 °C. Вітер південно-східний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +27 °C. Вітер південно-східний, 2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +23 °C. Вітер південно-східний, 4 м/с.

Тривалість дня: 11 год 47 хв.

Схід — 06:53.

Захід — 18:40.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 29 вересня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +14...+19 °C, вдень +22...+27 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Зазначимо, що початку наступного тижня по області очікується місцями невеликий дощ та зниження температурних показників: вночі 10-15°, вдень 18-23°.

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.