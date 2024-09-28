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Прогноз погоди в Одесі — ще не варто ховати купальники

28 вересня 2024 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 29 вересня
Дівчина розмовляє через телефон. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі завтра, 29 вересня, буде увесь день спекотною. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C. На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 29 вересня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +18 °C. Вітер південно-східний, 7 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +18 °C. Вітер південно-східний, 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +27 °C.  Вітер південно-східний, 2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +23 °C. Вітер південно-східний, 4 м/с. 

Тривалість дня: 11 год 47 хв.
Схід — 06:53.
Захід — 18:40.

Прогноз погоди в Одесі — ще не варто ховати купальники - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 29 вересня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +14...+19 °C, вдень +22...+27 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Одесі — ще не варто ховати купальники - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Зазначимо, що початку наступного тижня по області очікується місцями невеликий дощ та зниження температурних показників: вночі 10-15°, вдень 18-23°.

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

погода Одеса Одеська область Одеська ОДА синоптик Новини Одеси

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