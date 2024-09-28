Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 29 сентября.

Прогноз погоды в Одессе — еще не стоит прятать купальники
Погода в Одессе завтра, 29 сентября, будет весь день жаркой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до +27 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 29 сентября
Ночь: ночью без осадков. Температура будет +18 °C. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура будет +18 °C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет +27 °C. Ветер юго-восточный, 2-2 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +23 °C. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.
Продолжительность дня: 11 ч. 47 мин.
Восход — 06:53.
Запад — 18:40.
Погода в Одесской области 29 сентября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +14...+19 °C, днем +22...+27 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Отметим, что в начале следующей недели по области ожидается местами небольшой дождь и снижение температурных показателей: ночью 10-15 °С, днем 18-23 °С.
Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.
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