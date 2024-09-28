Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 29 сентября.

Девушка говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 29 сентября, будет весь день жаркой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до +27 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 29 сентября

Ночь: ночью без осадков. Температура будет +18 °C. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура будет +18 °C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет +27 °C. Ветер юго-восточный, 2-2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +23 °C. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 11 ч. 47 мин.

Восход — 06:53.

Запад — 18:40.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 29 сентября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, днем +22...+27 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Отметим, что в начале следующей недели по области ожидается местами небольшой дождь и снижение температурных показателей: ночью 10-15 °С, днем 18-23 °С.

Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.