Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають, що йде похолодання arrow

Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають, що йде похолодання

29 вересня 2024 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 30 вересня
Осіннє листя клену. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 30 вересня, в Одесі очікується тепла, але похмура погода. Весь день без опадів, а температура підвищиться до +23 °C. Море прогріється до +20...+21 °C. У регіоні є висока ймовірність виникнення пожеж через сухі погодні умови.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 30 вересня

Вночі температура становитиме +17 °C, вітер — південно-східний, зі швидкістю 7 м/с.

Вранці без змін: без опадів, температура на рівні +17 °C, вітер слабшатиме до 3 м/с.

Вдень місто прогріється до +23 °C, при цьому вітер майже не відчуватиметься, лише 2 м/с.

Ввечері опадів також не прогнозується, а температура підвищиться до +24 °C.

Тривалість дня: 11 год 43 хв.
Схід — 06:54.
Захід — 18:38.

Без опадів, але з пожежною небезпекою — прогноз погоди в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 30 вересня

На Одещині, крім теплої погоди, прогнозують високий рівень пожежної небезпеки через сухі умови. Температура в області коливатиметься від +17 °C до +22 °C. Вітер південний, 5-10 м/с, видимість на автошляхах добра.

Без опадів, але з пожежною небезпекою — прогноз погоди в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Експерти попереджають про можливе погіршення погодних умов на початку наступного жовтня — очікується зниження температури та місцями дощі.

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

погода Одеса Одеська область Одеська ОДА синоптик Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:51 Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США

16:45 Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають, що йде похолодання

16:23 Зеленський прокоментував свій візит до Пенсильванії, який критикували у США

16:15 Робота для одеських студентів — огляд найкращих вакансій

16:01 Зарплати військовим з 1 жовтня — скільки й за що платитимуть захисникам

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

15:47 У Києві проходить акція на підтримку військовополонених — відео

15:46 Переправляли осіб через кордон за системою "Шлях" — на Одещині викрили схему

15:22 Національний кешбек — коли можна буде отримати перші виплати за програмою

15:15 Росія нарощує флот із ракетами "Калібр" у Чорному морі — подробиці

15:13 Синоптик попередив про перші заморозки та мокрий сніг — в яких областях чекати

16:51 Зеленський пояснив, яким чином призначатиме посла України в США

16:45 Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають, що йде похолодання

16:23 Зеленський прокоментував свій візит до Пенсильванії, який критикували у США

16:15 Робота для одеських студентів — огляд найкращих вакансій

16:01 Зарплати військовим з 1 жовтня — скільки й за що платитимуть захисникам

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

15:47 У Києві проходить акція на підтримку військовополонених — відео

15:46 Переправляли осіб через кордон за системою "Шлях" — на Одещині викрили схему

15:22 Національний кешбек — коли можна буде отримати перші виплати за програмою

15:15 Росія нарощує флот із ракетами "Калібр" у Чорному морі — подробиці

15:13 Синоптик попередив про перші заморозки та мокрий сніг — в яких областях чекати

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд