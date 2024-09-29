Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 30 вересня

Прогноз погоди в Одесі — синоптики попереджають, що йде похолодання
Завтра, 30 вересня, в Одесі очікується тепла, але похмура погода. Весь день без опадів, а температура підвищиться до +23 °C. Море прогріється до +20...+21 °C. У регіоні є висока ймовірність виникнення пожеж через сухі погодні умови.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 30 вересня
Вночі температура становитиме +17 °C, вітер — південно-східний, зі швидкістю 7 м/с.
Вранці без змін: без опадів, температура на рівні +17 °C, вітер слабшатиме до 3 м/с.
Вдень місто прогріється до +23 °C, при цьому вітер майже не відчуватиметься, лише 2 м/с.
Ввечері опадів також не прогнозується, а температура підвищиться до +24 °C.
Тривалість дня: 11 год 43 хв.
Схід — 06:54.
Захід — 18:38.
Погода в Одеській області 30 вересня
На Одещині, крім теплої погоди, прогнозують високий рівень пожежної небезпеки через сухі умови. Температура в області коливатиметься від +17 °C до +22 °C. Вітер південний, 5-10 м/с, видимість на автошляхах добра.
Експерти попереджають про можливе погіршення погодних умов на початку наступного жовтня — очікується зниження температури та місцями дощі.
Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.
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