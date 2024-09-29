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Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают, что идет похолодание

29 сентября 2024 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 30 сентября.
Осенние листья клена. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 30 сентября, в Одессе ожидается теплая, но пасмурная погода. Днем без осадков, а температура повысится до +23 °C. Море прогреется до +20...+21°C. В регионе высока вероятность возникновения пожаров из-за сухих погодных условий.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 30 сентября

Ночью температура составит +17 °C, ветер — юго-восточный, со скоростью 7 м/с.

Утром без изменений: без осадков, температура на уровне +17 °C, ветер будет ослабевать до 3 м/с.

Днем город прогреется до +23 °C, при этом ветер будет почти не ощущаться, лишь 2 м/с.

Вечером осадки также не прогнозируются, а температура повысится до +24 °C.

Продолжительность дня: 11 ч. 43 мин.
Восход — 06:54.
Запад — 18:38.

Без осадков, но с пожарной опасностью - прогноз погоды в Одессе - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 30 сентября

В Одесской области, кроме теплой погоды, прогнозируют высокий уровень пожарной опасности из-за сухих условий. Температура в области будет колебаться от +17 до +22 °C. Ветер южный, 5-10 м/с, видимость на дорогах добра.

Без осадков, но с пожарной опасностью — прогноз погоды в Одессе - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Эксперты предупреждают о возможном ухудшении погодных условий в начале следующего октября — ожидается понижение температуры и дожди.

Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА синоптик Новости Одессы

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