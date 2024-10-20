Одеська область посіла 4-те місце за реалізацією програми "Доступні ліки"

Людина насипає таблеток. Фото ілюстративне: freepik

Одеська область зайняла четверте місце в Україні за кількістю пацієнтів, які скористалися програмою "Доступні ліки". За дев'ять місяців було виписано 1048 е-рецептів.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Доступні ліки на Одещині

За його словами наразі програмою уже скористались 510 пацієнтів. Вони отримали 1048 е-рецептів на суму понад 637 тисяч гривень.

"Що свідчить про ефективну співпрацю між лікарями та пацієнтами і підкреслює важливість програми для мешканців регіону", — написав Кіпер.

Як скористатися програмою

Щоб скористатися програмою, достатньо звернутися до свого лікаря, який випише електронний рецепт. Отримавши код рецепта, пацієнт може придбати ліки в аптеці, яка співпрацює з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Зазначимо, ця програма пропонує понад 500 найменувань ліків для лікування серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальних шляхів. Частина препаратів надається безплатно, інші — з частковою доплатою, що робить їх доступними навіть для людей з обмеженими фінансовими можливостями.

Нагадаємо, в Одеській області жінка народила дев'яту дитину. Пологи були стрімкі та відбулися вдома у породіллі. Також керівники підстанцій Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф записали на роботу "мертвих душ". Їхню зарплату привласнювали собі.