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Программа "Доступные лекарства" — Одесчина в лидерах по реализации

20 октября 2024 15:14
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесская область заняла 4-е место по реализации программы "Доступные лекарства"
Человек насыпает таблетки. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская область заняла четвертое место в Украине по количеству пациентов, воспользовавшихся программой "Доступные лекарства". За девять месяцев было выписано 1048 э-рецептов.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Доступное лекарство на Одесчине

По его словам, сейчас программой уже воспользовались 510 пациентов. Они получили 1048 э-рецептов на сумму более 637 тысяч гривен.

"Что свидетельствует об эффективном сотрудничестве между врачами и пациентами и подчеркивает важность программы для жителей региона", — написал Кипер.

Как воспользоваться программой

Чтобы воспользоваться программой, достаточно обратиться к врачу, который выпишет электронный рецепт. Получив код рецепта, пациент может приобрести лекарства в аптеке, сотрудничающей с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Отметим, эта программа предлагает более 500 наименований лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательных путей. Часть препаратов предоставляется бесплатно, другие — с частичной доплатой, что делает их доступными даже людям с ограниченными финансовыми возможностями.

Напомним, в Одесской области женщина родила девятого ребенка. Роды были стремительны и прошли дома у роженицы. Также руководители подстанций Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф записали на работу "мертвых душ". Их зарплату присваивали себе.

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