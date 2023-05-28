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Пройшла гроза і Одеса знову перетворилася на Венецію

28 травня 2023 17:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Через раптову зливу в Одесі підтоплені деякі вулиці
Підтоплені вулиці. Фото: Одеська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сильний дощ в деяких районах міста привів до підтоплення ряду вулиць. Переважна більшість із них в районі Пересипського мосту.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Сильний дощ в деяких районах міста привів до   підтоплення ряду вулиць. Зокрема: Балківська, Приморська, Чорноморського козацтва та інших",— йдеться у повідомленні.

Наразі на вулицях Одеси працює 22 одиниці техніки та 67 співробітників КП "Міські дороги". Комунальники розчищають водоприймачі від сміття, аби вода якомога швидше зійшла із транспортних артерій.

Зазначимо, бригади КП "Міські дороги" чергують на вулицях: Середньофонтанській, Балківській, Приморській, Хімічній, Промисловій, Академіка Вільямса та інших. 

Наразі ускладнений проїзд  по вулицях:

  • Балківська
  • Приморська
  • Газовий пров.
  • Чорноморського Козацтва
  • Паустовського  
  • Семена Палія. 

Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки та комунальників. 

Нагадаємо, 26 травня негода в Одесі спричинила падіння п'яти дерев. Комунальники майже одразу впоралися з усіма аварійними ситуаціями. Втім, синоптики прогнозують сильний вітер та шторм.

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