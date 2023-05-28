Из-за внезапного ливня в Одессе подтоплены некоторые улицы

Прошла гроза и Одесса снова превратилась в Венецию
Сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. Большинство из них в районе Пересыпского моста.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. В частности, Балковская, Приморская, Черноморского казачества и других", — говорится в сообщении.
В настоящее время на улицах Одессы работает 22 единицы техники и 67 сотрудников КП "Городские дороги". Коммунальщики расчищают водоприемники от мусора, чтобы вода как можно скорее сошла с транспортных артерий.
Отметим, что бригады КП "Городские дороги" дежурят на улицах: Среднефонтанской, Балковской, Приморской, Химической, Промышленной, Академика Вильямса и других.
В настоящее время усложнен проезд по улицам:
- Балковская
- Приморская
- Переулок Газовый
- Черноморского Казачества
- Паустовского
- Семена Палия
Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники и коммунальщиков.
Напомним, 26 мая непогода в Одессе повлекла за собой падение пяти деревьев. Коммунальщики почти сразу справились со всеми аварийными ситуациями. Впрочем, синоптики прогнозируют сильный ветер и шторм.