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Прошла гроза и Одесса снова превратилась в Венецию

28 мая 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Из-за внезапного ливня в Одессе подтоплены некоторые улицы
Подтопленные улицы. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. Большинство из них в районе Пересыпского моста.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. В частности, Балковская, Приморская, Черноморского казачества и других", — говорится в сообщении.

В настоящее время на улицах Одессы работает 22 единицы техники и 67 сотрудников КП "Городские дороги". Коммунальщики расчищают водоприемники от мусора, чтобы вода как можно скорее сошла с транспортных артерий.

Отметим, что бригады КП "Городские дороги" дежурят на улицах: Среднефонтанской, Балковской, Приморской, Химической, Промышленной, Академика Вильямса и других.

В настоящее время усложнен проезд по улицам:

  • Балковская
  • Приморская
  • Переулок Газовый
  • Черноморского Казачества
  • Паустовского
  • Семена Палия

Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники и коммунальщиков.

Напомним, 26 мая непогода в Одессе повлекла за собой падение пяти деревьев. Коммунальщики почти сразу справились со всеми аварийными ситуациями. Впрочем, синоптики прогнозируют сильный ветер и шторм.

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