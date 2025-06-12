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Головна Одеса Прохолодно, але без опадів — прогноз погоди в Одесі на завтра

Прохолодно, але без опадів — прогноз погоди в Одесі на завтра

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Дата публікації: 12 червня 2025 16:47
Прогноз погоди на завтра, 13 червня в Одесі - що обіцяють синоптики Гідрометцентру
Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Завтра, у п'ятницю 13 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів, нарешті, не прогнозують. Хоча на регіон насувається прохолодний північно-західний вітер, тому відчутного потепління поки очікувати не варто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +14...+16 °C, але вже вдень потеплішає до +23...+25 °C. 

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Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер завтра буде північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16 °C, а в світлі часи доби — від +20 °C до +25 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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