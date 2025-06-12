Прогноз погоды на завтра, 13 июня в Одессе - что обещают синоптики Гидрометцентра

Центр Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу 13 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков, наконец, не прогнозируют. Хотя на регион надвигается прохладный северо-западный ветер, поэтому ощутимого потепления пока ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в темное время суток достигнет +14...+16 °C, но уже днем потеплеет до +23...+25 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер завтра будет северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — +11...+16 °C, а в светлое время суток — от +20 °C до +25 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.