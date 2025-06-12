Прогноз погоды на завтра, 13 июня в Одессе - что обещают синоптики Гидрометцентра

Прохладно, но без осадков — прогноз погоды в Одессе на завтра
Завтра, в пятницу 13 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков, наконец, не прогнозируют. Хотя на регион надвигается прохладный северо-западный ветер, поэтому ощутимого потепления пока ожидать не стоит.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в темное время суток достигнет +14...+16 °C, но уже днем потеплеет до +23...+25 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер завтра будет северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью — +11...+16 °C, а в светлое время суток — от +20 °C до +25 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
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