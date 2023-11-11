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Прокуратура розпочала розслідування щодо нічних ударів по Одещині

11 листопада 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Прокуратура розпочала розслідування щодо нічних ударів по Одещині
Наслідки нічних обстрілів на Одещині. Фото: Одеська прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом комбінованого удару по цивільній та припортовій інфраструктурі Одещини. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів, у яких постраждали літні люди. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури

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"Через ракетний удар по дачному кооперативу поранення отримали троє мирних жителів. 96-річну жінку із травмами різного ступеню важкості доставили до лікарні. Пошкоджено низку приватних будинків, господарчих споруд, автівки містян та об’єкт припортової інфраструктури", — йдеться у повідомленні прокуратури. 

За інформацією відомства, у прокуратурі відкрили досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. На місцях подій прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Атака на Одещину 10 листопада

Зазначимо, що за вчорашній день в Одесі та області декілька разів звучала повітряна тривога. Ближче до вечора в регіоні було чутно вибухи. За даними військових, російські терористи вдарили по припортовій інфраструктурі ймовірно надзвуковим "Оніксом". Пізніше в мережі показали й наслідки влучань.  Ближче до півночі ворог запустив також і ударні дрони-камікадзе

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на півдні. Містяни чули звук вибуху. 

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