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Прокуратура начала расследование по ночным ударам по Одесчине

11 ноября 2023 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Прокуратура начала расследование по ночным ударам по Одесчине
Последствия ночных обстрелов в Одесской области. Фото: Одесская прокуратура
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Правоохранители начали расследование по факту комбинированного удара по гражданской и припортовой инфраструктуре Одесской области. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов, в которых пострадали пожилые люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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"Из-за ракетного удара по дачному кооперативу ранения получили трое мирных жителей. 96-летнюю женщину с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Поврежден ряд частных домов, хозяйственных сооружений, авто горожан и объект припортовой инфраструктуры", — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, в прокуратуре было открыто досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. На местах происшествия прокуроры с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов.

Атака на Одесщину 10 ноября

Отметим, что за вчерашний день в Одессе и области несколько раз звучала воздушная тревога. Ближе к вечеру в регионе были слышны взрывы. По данным военных, российские террористы ударили по припортовой инфраструктуре предположительно сверхзвуковым "Ониксом". Позже в сети показали и последствия попаданий. Ближе к полуночи враг запустил также и ударные дроны-камикадзе.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности на юге. Горожане слышали звук взрыва.

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