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Прокуратура розпочала розслідування щодо ударів по цивільних будинках на Одещині

27 грудня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокуратура розпочала розслідування щодо ударів по цивільних будинках на Одещині
Прокурори працюють на місці падіння уламків. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі у передмісті Одеси. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої загинули та травмувалися люди.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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За інформацією відомства, у ніч проти 27 грудня ворог здійснив масовану атаку БпЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Одеси та області.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджень та руйнувань зазнали дачні будинки в передмісті. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. Також уламками під час збиття пошкоджено одну з незаселених новобудов в Одесі. Загинуло двоє людей, ще троє — отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", — йдеться у повідомленні відомства. 

Наразі триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу Shahed-131/136 вночі 27 грудня. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.

Також ми писали, що російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

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