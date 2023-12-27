Прокуратура начала расследование ударов по гражданским домам на Одесчине

Прокуроры работают на месте падения обломков. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители начали расследование по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в пригороде Одессы. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой погибли и травмировались люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, в ночь на 27 декабря враг совершил массированную атаку БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области.

"В результате вражеской атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Также обломками во время сбития повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе. Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время идет осмотр, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Напомним, враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа Shahed-131/136 ночью 27 декабря. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Также мы писали, что российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.