Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прокуратура начала расследование ударов по гражданским домам на Одесчине arrow

Прокуратура начала расследование ударов по гражданским домам на Одесчине

27 декабря 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура начала расследование ударов по гражданским домам на Одесчине
Прокуроры работают на месте падения обломков. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители начали расследование по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в пригороде Одессы. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой погибли и травмировались люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Что известно о попадании

По информации ведомства, в ночь на 27 декабря враг совершил массированную атаку БпЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области.

"В результате вражеской атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Также обломками во время сбития повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе. Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время идет осмотр, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Напомним, враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа Shahed-131/136 ночью 27 декабря. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Также мы писали, что российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме