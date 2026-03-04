Відео
Головна Одеса Пропаганда РФ в одеській лікарні — викрито лікарку

Пропаганда РФ в одеській лікарні — викрито лікарку

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 15:39
В Одесі лікарку і пацієнта підозрюють у підтримці РФ
Обшук у лікарки. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі двох мешканців, яких підозрюють у схваленні дій держави-агресора. Йдеться про лікарку та її пацієнта. Обидва після початку повномасштабної війни відкрито виправдовували агресію РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Агітація за РФ

Слідство встановило, що підозрювані знайомі між собою з робочих причин. Жінка працює лікаркою-фтизіатром, а чоловік проходив у неї лікування. Попри це, розмов про війну між ними не було — спілкування обмежувалося медичними питаннями. Водночас кожен із них окремо, під час телефонних розмов із родичами та знайомими, висловлював підтримку збройній агресії РФ.

Жінка робила це у квітні 2024 року, чоловік — у травні та червні 2025-го. Зафіксовані висловлювання містили виправдовування та визнання правомірності дій ворога, а також глорифікацію його учасників. Судові лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний і антидержавний характер висловлювань, зафіксованих під час телефонних розмов.

Як покарають

Наразі 43-річній лікарці та 48-річному чоловіку інкримінують виправдовування й заперечення збройної агресії РФ проти України. Обом фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ затримала жінку, яка на замовлення ФСБ намагалася працевлаштуватися до районного ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати за українськими військовими. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Також ми писали, що СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти агента РФ, який коригував російські обстріли Одеси та Полтави. Чоловіка викрили у серпні 2025 року. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
