В Одессе врача и пациента подозревают в поддержке РФ

В Одессе врач и пациент агитировали за РФ — что известно
В Одессе задержали двух местных жителей — врача и её пациента, которые подозреваются в поддержке действий государства-агрессора. С начала полномасштабного вторжения они открыто оправдывали агрессию РФ.
Агитация за РФ
Следствие установило, что подозреваемые знакомы между собой по рабочим причинам. Женщина работает врачом-фтизиатром, а мужчина проходил у нее лечение. Несмотря на это, разговоров о войне между ними не было — общение ограничивалось медицинскими вопросами. В то же время каждый из них отдельно, во время телефонных разговоров с родственниками и знакомыми, выражал поддержку вооруженной агрессии РФ.
Женщина делала это в апреле 2024 года, мужчина — в мае и июне 2025-го. Зафиксированные высказывания содержали оправдание и признание правомерности действий врага, а также глорификацию его участников. Судебные лингвистические экспертизы подтвердили противоправный и антигосударственный характер высказываний, зафиксированных во время телефонных разговоров.
Как накажут
Сейчас 43-летней врачу и 48-летнему мужчине инкриминируют оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Обоим фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
