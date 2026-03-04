В Одессе врача и пациента подозревают в поддержке РФ

Обыск у врача. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали двух местных жителей — врача и её пациента, которые подозреваются в поддержке действий государства-агрессора. С начала полномасштабного вторжения они открыто оправдывали агрессию РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Агитация за РФ

Следствие установило, что подозреваемые знакомы между собой по рабочим причинам. Женщина работает врачом-фтизиатром, а мужчина проходил у нее лечение. Несмотря на это, разговоров о войне между ними не было — общение ограничивалось медицинскими вопросами. В то же время каждый из них отдельно, во время телефонных разговоров с родственниками и знакомыми, выражал поддержку вооруженной агрессии РФ.

Женщина делала это в апреле 2024 года, мужчина — в мае и июне 2025-го. Зафиксированные высказывания содержали оправдание и признание правомерности действий врага, а также глорификацию его участников. Судебные лингвистические экспертизы подтвердили противоправный и антигосударственный характер высказываний, зафиксированных во время телефонных разговоров.

Как накажут

Сейчас 43-летней врачу и 48-летнему мужчине инкриминируют оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Обоим фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что СБУ задержала женщину, которая по заказу ФСБ пыталась трудоустроиться в районный ТЦК на Харьковщине, чтобы шпионить за украинскими военными. Ей грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что СБУ направила в суд обвинительный акт против агента РФ, который корректировал российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.