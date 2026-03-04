Видео
Главная Одесса В Одессе врач и пациент агитировали за РФ — что известно

В Одессе врач и пациент агитировали за РФ — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:39
В Одессе врача и пациента подозревают в поддержке РФ
Обыск у врача. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали двух местных жителей — врача и её пациента, которые подозреваются в поддержке действий государства-агрессора. С начала полномасштабного вторжения они открыто оправдывали агрессию РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Читайте также:

Агитация за РФ

Следствие установило, что подозреваемые знакомы между собой по рабочим причинам. Женщина работает врачом-фтизиатром, а мужчина проходил у нее лечение. Несмотря на это, разговоров о войне между ними не было — общение ограничивалось медицинскими вопросами. В то же время каждый из них отдельно, во время телефонных разговоров с родственниками и знакомыми, выражал поддержку вооруженной агрессии РФ.

Женщина делала это в апреле 2024 года, мужчина — в мае и июне 2025-го. Зафиксированные высказывания содержали оправдание и признание правомерности действий врага, а также глорификацию его участников. Судебные лингвистические экспертизы подтвердили противоправный и антигосударственный характер высказываний, зафиксированных во время телефонных разговоров.

Как накажут

Сейчас 43-летней врачу и 48-летнему мужчине инкриминируют оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Обоим фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что СБУ задержала женщину, которая по заказу ФСБ пыталась трудоустроиться в районный ТЦК на Харьковщине, чтобы шпионить за украинскими военными. Ей грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что СБУ направила в суд обвинительный акт против агента РФ, который корректировал российские обстрелы Одессы и Полтавы. Мужчину разоблачили в августе 2025 года. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса Одесская область пропаганда Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
