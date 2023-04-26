Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пропагандистка Скабєєва проти перейменування вулиць в Одесі arrow

Пропагандистка Скабєєва проти перейменування вулиць в Одесі

26 квітня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Пропагандистка Скабєєва проти перейменування вулиць в Одесі
Ольга Скабєєва. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У кремлівських пропагандистів відбувається істерика від перейменування російсько-радянських назв вулиць в Одесі. Цього разу дерусифікація міста дуже обурила журналістку Скабєєву.

Про це Новини.LIVE дізналися з російських ЗМІ.

Читайте також:

"В Одесі продовжують позбавлятися від російського насліддя. Міська рада опублікувала черговий список вулиць, які підлягають перейменуванню", — зазначає кремлівська пропагандистка. 

Скабєєвій не сподобалося, що назв радянських діячів більше не буде в Одесі. Тому вона розгнівалася на місцеву владу.

Зазначимо, що причиною обурення став закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Цей закон набере чинності через три місяці.

Нагадаємо, 19 квітня в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим. Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". 

Додамо, у Держдумі РФ запропонували повернути поняття "ворог народу" та почати розстрілювати тих, хто підпаде під цю категорію. Пропонується також, щоб всі ці репресії показували по телевізору.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB