Ольга Скабєєва. Фото: росЗМІ

У кремлівських пропагандистів відбувається істерика від перейменування російсько-радянських назв вулиць в Одесі. Цього разу дерусифікація міста дуже обурила журналістку Скабєєву.

Про це Новини.LIVE дізналися з російських ЗМІ.

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"В Одесі продовжують позбавлятися від російського насліддя. Міська рада опублікувала черговий список вулиць, які підлягають перейменуванню", — зазначає кремлівська пропагандистка.

Скабєєвій не сподобалося, що назв радянських діячів більше не буде в Одесі. Тому вона розгнівалася на місцеву владу.

Зазначимо, що причиною обурення став закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Цей закон набере чинності через три місяці.

Нагадаємо, 19 квітня в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим. Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення".

Додамо, у Держдумі РФ запропонували повернути поняття "ворог народу" та почати розстрілювати тих, хто підпаде під цю категорію. Пропонується також, щоб всі ці репресії показували по телевізору.