Ольга Скабеева. Фото: росСМИ

У кремлевских пропагандистов происходит истерика от переименования русско-советских названий улиц в Одессе. В этот раз дерусификация города очень возмутила журналистку Скабееву.

Об этом Новини.LIVE узнали из российских СМИ.

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"В Одессе продолжают избавляться от российского наследия. Городской совет опубликовал очередной список улиц, подлежащих переименованию", — отмечает кремлевская пропагандистка.

Скабеевой не понравилось, что названий советских деятелей больше не будет в Одессе. Поэтому она разгневалась на местные власти.

Причиной возмущения стал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Данный закон вступит в силу через три месяца.

Напомним, 19 апреля в Одессе начался опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым. Получить опросы можно по ссылке и перейти в раздел веб-портал в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение".

Добавим, в Госдуме РФ предложили вернуть понятие "враг народа" и начать расстреливать тех, кто подвергнется этой категории. Предлагается также, чтобы все эти репрессии показывали по телевизору.