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Пропонував "роботу" за кордоном — в Одесі викрили схему втечі ухилянтів

23 листопада 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Пропонував "роботу" за кордоном — в Одесі викрили схему втечі ухилянтів
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Фахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали в Одесі директора кадрової агенції, який допомагав ухилянтам виїхати за межі країни. Чоловік під виглядом рекрутингу робив дозвіл на "закордонну роботу", яка дозволяє виїхати військово зобов'язаним чоловікам.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Подробиці злочинної схеми

Чоловік, маючи дозволи на виїзд за кордон, під виглядом агента з рекрутингу шукав потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонував їм свої послуги. Для "безперешкодного" виїзду зловмисник продавав фіктивні довідки про інвалідність та "списання" з військового обліку. Вартість таких "послуг" становила до 8 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості втечі за кордон.

"Правоохоронці задокументували злочинні дії фігурантів і затримали організатора оборудки, коли він отримував гроші за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон", — йдеться у повідомленні СБУ. 

Також було затримано його спільника — директора фірми-перевізника.

Яке покарання загрожує

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрили ворожого агента, який шпигував за Силами оборони на півдні України. Ним виявився колишній правоохоронець, який слідкував за місцями базування військових в Одеській та Миколаївській областях.

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