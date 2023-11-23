Предлагал "работу" за рубежом — в Одессе разоблачили схему побега уклонистов

Правоохранители задержали преступника. Фото: СБУ

Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе директора кадрового агентства, помогавшего уклонистам выехать за пределы страны. Мужчина под видом рекрутинга делал разрешение на "заграничную работу", позволяющую уехать военно обязанным мужчинам.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Подробности преступной схемы

Мужчина, имея разрешения на выезд за границу, под видом рекрутингового агента искал потенциальных клиентов в Интернете и предлагал им свои услуги. Для "беспрепятственного" выезда злоумышленник продавал фиктивные справки об инвалидности и "списаниях" по военному учету. Стоимость таких "услуг" составила 8 тысяч долларов. Сумма зависела от способа и срочности бегства за границу.

"Правоохранители задокументировали преступные действия фигурантов и задержали организатора сделки, когда он получал деньги за незаконную переправку военнообязанного через границу", — говорится в сообщении СБУ.

Также был задержан его сообщник — директор фирмы-перевозчика.

Какое наказание грозит

В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачили вражеского агента, который шпионил за Силами обороны на юге Украины. Им оказался бывший милиционер, который следил за местами базирования военных в Одесской и Николаевской областях.