Прострочене чи свіже — одеситка зняла відео, як змінюють наліпки на сирі

Працівниця супермаркету перепаковує сир. Фото: скриншот

В мережі з’явилося відео, як в одному із супермаркетів Одеси працівниця обрізає верхній шар сиру та видає його за свіжий. Йдеться нібито про магазин "Ідеал", що розташований на вулиці Бугаївській.

Відео з нібито заміною етикетки на сирі опублікувала одна з одеситок.

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На відео видно, як жінка бере сир з вітрини, чистить його, обрізає та клеїть нову наліпку. Після всіх цих процедур сир повертають на вітрину.

Що потрібно знати, щоб не втрапити в халепу з продуктами

Уникайте фруктів та овочів, упакованих у пластикові лотки та харчову плівку, оскільки недобросовісні продавці можуть приховати гнилий товар серед свіжого. Уважно перевіряйте покупки вдома, оскільки упаковування може приховувати дефекти.

Надавайте перевагу товарам, які фасують безпосередньо в супермаркеті, оскільки деякі продукти можуть висихати, зменшуючи їхню вагу з часом. Звертайте увагу, щоб продавець правильно враховував вагу товару і не включав до неї тару.

Обережно ставтеся до ваги круп, макаронів та інших продуктів у пачках, оскільки виробники можуть випускати їх в менших упаковках, створюючи враження дешевизни.

Слідкуйте за товарами, які можуть втратити товарний вигляд, такими як м'ясо, риба та тверді сорти сирів, оскільки їх уцінюють, коли вони втрачають привабливість.

Будьте уважні при купівлі риби в супермаркетах, оскільки заморожену кілька разів рибу можуть перемішувати зі свіжою, і таку рибу може бути небезпечно споживати.

Пильнуйте за нарізаним твердим сиром, оскільки він може зберігатися найбільше вісім днів після нарізання, і продавці можуть оновлювати дату нарізання, щоб продовжити термін придатності.

Звертайте увагу на термін придатності продуктів. Якщо його немає, 90%, що товар протермінований.

Складайте список перед походом у супермаркет і строго дотримуйтеся його, щоб уникнути зайвих витрат та покупок.

Нагадаємо, на прилавки одеських магазинів могли потрапити єгипетські мандарини, що містять диаметот. Хімічна речовина є пестицидом, який використовують у боротьбі зі шкідливими комахами.