Прострочене чи свіже — одеситка зняла відео, як змінюють наліпки на сирі
26 листопада 2023 19:00
Працівниця супермаркету перепаковує сир. Фото: скриншот
В мережі з’явилося відео, як в одному із супермаркетів Одеси працівниця обрізає верхній шар сиру та видає його за свіжий. Йдеться нібито про магазин "Ідеал", що розташований на вулиці Бугаївській.
Відео з нібито заміною етикетки на сирі опублікувала одна з одеситок.
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На відео видно, як жінка бере сир з вітрини, чистить його, обрізає та клеїть нову наліпку. Після всіх цих процедур сир повертають на вітрину.
Що потрібно знати, щоб не втрапити в халепу з продуктами
- Уникайте фруктів та овочів, упакованих у пластикові лотки та харчову плівку, оскільки недобросовісні продавці можуть приховати гнилий товар серед свіжого. Уважно перевіряйте покупки вдома, оскільки упаковування може приховувати дефекти.
- Надавайте перевагу товарам, які фасують безпосередньо в супермаркеті, оскільки деякі продукти можуть висихати, зменшуючи їхню вагу з часом. Звертайте увагу, щоб продавець правильно враховував вагу товару і не включав до неї тару.
- Обережно ставтеся до ваги круп, макаронів та інших продуктів у пачках, оскільки виробники можуть випускати їх в менших упаковках, створюючи враження дешевизни.
- Слідкуйте за товарами, які можуть втратити товарний вигляд, такими як м'ясо, риба та тверді сорти сирів, оскільки їх уцінюють, коли вони втрачають привабливість.
- Будьте уважні при купівлі риби в супермаркетах, оскільки заморожену кілька разів рибу можуть перемішувати зі свіжою, і таку рибу може бути небезпечно споживати.
- Пильнуйте за нарізаним твердим сиром, оскільки він може зберігатися найбільше вісім днів після нарізання, і продавці можуть оновлювати дату нарізання, щоб продовжити термін придатності.
- Звертайте увагу на термін придатності продуктів. Якщо його немає, 90%, що товар протермінований.
- Складайте список перед походом у супермаркет і строго дотримуйтеся його, щоб уникнути зайвих витрат та покупок.
Нагадаємо, на прилавки одеських магазинів могли потрапити єгипетські мандарини, що містять диаметот. Хімічна речовина є пестицидом, який використовують у боротьбі зі шкідливими комахами.
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