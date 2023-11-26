Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Просроченное или свежее — одесситка сняла видео, как меняют наклейки на сыре arrow

Просроченное или свежее — одесситка сняла видео, как меняют наклейки на сыре

26 ноября 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Просроченное или свежее — одесситка сняла видео, как меняют наклейки на сыре
Работница супермаркета переупаковывает сыр. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В сети появилось видео, как в одном из супермаркетов Одессы работница обрезает верхний слой сыра и выдает его за свежий. Речь идет якобы о магазине "Идеал", который находится на улице Бугаевской.

Видео с якобы заменой этикетки на сыре опубликовала одна из одесситок.

Читайте также:

На видео видно, как женщина берет сыр с витрины, чистит его, обрезает и клеит новую наклейку. После всех этих процедур сыр возвращают на витрину.

Что нужно знать, чтобы не попасть впросак с продуктами

  • Избегайте фруктов и овощей, упакованных в пластиковые лотки и пищевую пленку, поскольку недобросовестные продавцы могут выдать гнилой товар за свежий. Внимательно проверяйте покупки дома, поскольку упаковка может скрывать дефекты.
  • Отдавайте предпочтение товарам, которые фасуют непосредственно в супермаркете, поскольку некоторые продукты могут высыхать, уменьшаясь в весе со временем. Обращайте внимание, чтобы продавец правильно учитывал вес товара и не включал в него тару.
  • Осторожно относитесь к весу круп, макарон и других продуктов в пачках, поскольку производители могут выпускать их в меньших упаковках, создавая впечатление дешевизны.
  • Следите за товарами, которые могут потерять товарный вид, такими как мясо, рыба и твердые сорта сыров, поскольку их уценивают, когда они теряют привлекательность.
  • Будьте внимательны при покупке рыбы в супермаркетах, поскольку замороженную несколько раз рыбу могут перемешивать со свежей, и такую рыбу может быть опасно употреблять.
  • Следите за нарезанным твердым сыром, поскольку он может храниться самое большее восемь дней после нарезки, и продавцы могут обновлять дату нарезки, чтобы продлить срок годности.
  • Обращайте внимание на срок годности продуктов. Если его нет, 90%, что товар просрочен.
  • Составляйте список перед походом в супермаркет и строго придерживайтесь его, чтобы избежать лишних трат и покупок.

Напомним, на прилавки одесских магазинов могли попасть египетские мандарины, содержащие диаметот. Химическое вещество является пестицидом, используемым при борьбе с вредными насекомыми.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме