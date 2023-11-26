Просроченное или свежее — одесситка сняла видео, как меняют наклейки на сыре

Работница супермаркета переупаковывает сыр. Фото: скриншот

В сети появилось видео, как в одном из супермаркетов Одессы работница обрезает верхний слой сыра и выдает его за свежий. Речь идет якобы о магазине "Идеал", который находится на улице Бугаевской.

Видео с якобы заменой этикетки на сыре опубликовала одна из одесситок.

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На видео видно, как женщина берет сыр с витрины, чистит его, обрезает и клеит новую наклейку. После всех этих процедур сыр возвращают на витрину.

Что нужно знать, чтобы не попасть впросак с продуктами

Избегайте фруктов и овощей, упакованных в пластиковые лотки и пищевую пленку, поскольку недобросовестные продавцы могут выдать гнилой товар за свежий. Внимательно проверяйте покупки дома, поскольку упаковка может скрывать дефекты.

Отдавайте предпочтение товарам, которые фасуют непосредственно в супермаркете, поскольку некоторые продукты могут высыхать, уменьшаясь в весе со временем. Обращайте внимание, чтобы продавец правильно учитывал вес товара и не включал в него тару.

Осторожно относитесь к весу круп, макарон и других продуктов в пачках, поскольку производители могут выпускать их в меньших упаковках, создавая впечатление дешевизны.

Следите за товарами, которые могут потерять товарный вид, такими как мясо, рыба и твердые сорта сыров, поскольку их уценивают, когда они теряют привлекательность.

Будьте внимательны при покупке рыбы в супермаркетах, поскольку замороженную несколько раз рыбу могут перемешивать со свежей, и такую рыбу может быть опасно употреблять.

Следите за нарезанным твердым сыром, поскольку он может храниться самое большее восемь дней после нарезки, и продавцы могут обновлять дату нарезки, чтобы продлить срок годности.

Обращайте внимание на срок годности продуктов. Если его нет, 90%, что товар просрочен.

Составляйте список перед походом в супермаркет и строго придерживайтесь его, чтобы избежать лишних трат и покупок.

Напомним, на прилавки одесских магазинов могли попасть египетские мандарины, содержащие диаметот. Химическое вещество является пестицидом, используемым при борьбе с вредными насекомыми.