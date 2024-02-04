Протести біля ОВА — одесити вимагають демобілізації військових

Мітингувальники під стінами ОВА. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 лютого, в Одесі відбулася мирна акція протесту щодо демобілізації Військових. Під стіни ОВА прийшли родичі та небайдужі містяни, які просять провести ротацію та повернути бійців додому.

Про це Новини.LIVE дізналися від протестувальників.

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Чого вимагають одесити

Протестувальники вишикувались на проспекті Шевченка, біля будівлі Одеської ОВА, з вимогами звільнити військових, які воюють на передовій з перших днів війни. Крім того, містяни вимагають переглянути питання фінансування армії та поставок озброєння на фронт. Кілька десятків людей написали свої обурення на саморобних плакатах із закликами про допомогу.

Містяни за демобілізацію військових. Фото: Новини.LIVE

Одесити проти корупції

"Корупцією ви вбиваєте країну та наших захисників — бюджет на ЗСУ" — одна з основних вимог мітингувальників. Одесити проти недоречних тендерів на нагороди та ремонти доріг і вимагають спрямувати кошти на армію.

Одесити проти корупції. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Також ми писали, що вчора під стінами мерії в Одесі пройшов мирний протест "Гроші на ЗСУ". Учасники акції висловили свою незгоду з розподілом бюджетних коштів та вимагають більше фінансування для потреб українських військових.