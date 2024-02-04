Протесты у ОВА — одесситы требуют демобилизации военных

Митингующие под стенами ОВА. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 февраля, в Одессе прошла мирная акция протеста по демобилизации Военных. Под стены ОВА пришли родственники и неравнодушные горожане, которые просят провести ротацию и вернуть бойцов домой.

Об этом Новини.LIVE узнали от протестующих.

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Чего требуют одесситы

Протестующие выстроились на проспекте Шевченко, возле здания Одесской ОВА, с требованиями освободить военных, которые воюют на передовой с первых дней войны. Кроме того, горожане требуют пересмотреть вопросы финансирования армии и поставки вооружения на фронт. Несколько десятков человек написали свое возмущение на самодельных плакатах с призывами о помощи.

Горожане за демобилизацию военных. Фото: Новини.LIVE

Одесситы против коррупции

"Коррупцией вы убиваете страну и наших защитников — бюджет на ВСУ" — одно из основных требований митингующих. Одесситы против неуместных тендеров на награды и ремонт дорог и требуют направить средства на армию.

Одесситы против коррупции. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что о неуместных во время войны объявляемых в Одесской области тендерах можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Также мы писали, что вчера под стенами мэрии в Одессе прошел мирный протест "Деньги на ВСУ". Участники акции выразили свое несогласие с распределением бюджетных средств и требуют большего финансирования для нужд украинских военных.