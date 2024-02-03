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В центрі Одеси люди вимагають перегляду бюджетних витрат

3 лютого 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В центрі Одеси люди вимагають перегляду бюджетних витрат
Одесити з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні пройшов мирний протест "Гроші на ЗСУ", який відбувся біля міської ради. Учасники акції висловили свою незгоду з розподілом бюджетних коштів та вимагають більше фінансування для потреб українських військових.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг біля стін одеської міськради

Небайдужі одесити вкотре вийшли на акцію під назвою "Гроші на ЗСУ" під стіни одеської міськради. Так вони висловлюють незгоду з недостатнім фінансуванням потреб для  українських військових. Учасники мітингу тримають у руках плакати із закликами до місцевої влади збільшити виділення коштів на ЗСУ. Вони обурені, що в Одесі досі займаються недоречними закупівлями, коли на фронті існує потреба навіть у простій техніці, такій як трактори та інші.

"У мене син копав лопатою окопи, стоячи по коліна у воді. На фронті досі не вистачає техніки для зведення фортифікаційних споруд. Вони все роблять вручну", — каже мати військовослужбовця Ірина.

Мати військовослужбовця Ірина. Фото: Новини.LIVE

Позитивні зміни

На протести одесити виходять уже понад пів року. Мітингувальники розказують, що ці акції, хоч і важко, але приносять свої плоди. Влада міста та області почала закуповувати дрони та виділяти гроші для допомоги.

"Ми маємо позитивні зміни. Місто та область виділили достойні кошти, й уже зараз дрони їдуть до наших хлопців на фронт. Дякуємо дуже, але цього мало: бруківка і ремонти зараз недоречні. На фронті ще критично не вистачає техніки. Тому ми будемо виходити доти, поки наші сини, які захищають Україну, не будуть повністю укомплектовані", — зазначила мати військовослужбовця Алла. 

Мати військовослужбовця Алла. Фото: Новини.LIVE

З чого почалась акція протесту "гроші на ЗСУ"

Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова ще наприкінці літа. Таке рішення було прийнято після того, як влада міста хотіла виділити кошти на спорудження прибудови до будівлі Київського райсуду.  Коли рішення було скасовано, волонтерка припинила свою участь у мітингах. Проте одесити продовжують виходити. 

Мітингувальники з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
Жінки тримають плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, від початку війни мешканці Одеської області передали бійцям на фронт понад тисячу дронів. Найбільше "пташок" було направлено до Нацгвардійців на південному напрямку. 

Також ми писали, що в Одесі закуплять FPV-дронів та квадрокоптерів на 56 мільйонів гривень. Відповідний тендер опублікував Департамент муніципальної безпеки. 

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Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

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