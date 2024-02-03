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Одеса закупить дронів на 56 мільйонів — ProZorro

3 лютого 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеса закупить дронів на 56 мільйонів — ProZorro
Військовий з квадрокоптерами. Фото: УНІАН/В'ячеслав Ратинський
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі закуплять FPV-дронів та квадрокоптерів на 56 мільйонів гривень. Відповідний тендер опублікував Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

За даними відкритого аукціону, муніципальний департамент закупить одразу 30 комплектів FPV-дронів та квадрокоптерів. Загальна їхня вартість становила 56 000 000 гривень. У тендерній документації йдеться, що закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 12 лютого. А поставити "пташок" підрядник має до 1 липня 2024 року. 

Що відомо про комплектацію

У документації йдеться, що один комплект має вміщати: 

  • 100 штук FPV дронів/квадрокоптерів одноразової дії;
  • 100 акумуляторних батарей для FPV дронів/квадрокоптерів, загальною місткістю не менше 8400 mAh;
  • 2 відеошоломи для FPV дронів/квадрокоптерів;
  • 5 акумуляторних батарей для відеошоломів FPV дронів/квадрокоптерів;
  • 2 пульти управління FPV дронів/квадрокоптерів;
  • 10 акумуляторних батарей для пультів управління FPV дронів/квадрокоптерів;
  • 1 ретранслятор з мачтою;
  • 2 карти пам'яті;
  • 10 зарядних пристроїв для акумуляторних батарей FPV дронів/квадрокоптерів;
  • 3 зарядні пристрої для акумуляторних батарей відеошоломів FPV дронів/квадрокоптерів;
  • 3 зарядні пристрої для акумуляторних батарей пультів управління FPV дронів/квадрокоптерів;
  • Інструкція;
  • Коробка/кейс.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, з початку війни мешканці Одеської області передали на фронт понад тисячу дронів. Найбільша кількість з них була спрямована до Нацгвардії на південному напрямку.

Також ми писали, що селищна рада Таїровського району Одеської області закупить квадрокоптери для Збройних сил України. На цю закупівлю планується витратити майже мільйон гривень.

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Новини Одеси
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