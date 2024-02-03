Одесса закупит дронов на 56 миллионов — ProZorro

Военный с квадрокоптерами. Фото: УНИАН/Вячеслав Ратинский

В Одессе закупят FPV-дроны и квадрокоптеры на 56 миллионов гривен. Соответствующий тендер обнародовал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

По данным открытого аукциона, муниципальный департамент закупит сразу 30 комплектов FPV-дронов и квадрокоптеров. Общая их стоимость составила 56 000 000 гривен. В тендерной документации говорится, что закупки запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 12 февраля. А поставить "птичек" подрядчик должен до 1 июля 2024 года.

Что известно о комплектации

В документации говорится, что один комплект должен содержать:

100 штук FPV дронов/квадрокоптеров одноразового действия;

100 аккумуляторных батарей для FPV дронов/квадрокоптеров, общей емкостью не менее 8400 mAh;

2 видеошлема для FPV дронов/квадрокоптеров;

5 аккумуляторных батарей для видеошлемов FPV дронов/квадрокоптеров;

2 пульта управления FPV дронов/квадрокоптеров;

10 аккумуляторных батарей для пультов управления FPV дронов/квадрокоптеров;

1 ретранслятор с мачтой;

2 карты памяти;

10 зарядных устройств для аккумуляторных батарей FPV дронов/квадрокоптеров;

3 зарядных устройства для аккумуляторных батарей видеошлемов FPV дронов/квадрокоптеров;

3 зарядных устройства для аккумуляторных батарей пультов управления FPV дронов/квадрокоптеров;

Инструкция;

Коробка/кейс.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, с начала войны жители Одесской области передали на фронт более тысячи дронов. Наибольшее количество из них было направлено в Нацгвардию на южном направлении.

Также мы писали, что поссовет Таировского района Одесской области закупит квадрокоптеры для Вооруженных сил Украины. На эту закупку планируется потратить около миллиона гривен.