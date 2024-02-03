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Одесса закупит дронов на 56 миллионов — ProZorro

3 февраля 2024 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесса закупит дронов на 56 миллионов — ProZorro
Военный с квадрокоптерами. Фото: УНИАН/Вячеслав Ратинский
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе закупят FPV-дроны и квадрокоптеры на 56 миллионов гривен. Соответствующий тендер обнародовал Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

По данным открытого аукциона, муниципальный департамент закупит сразу 30 комплектов FPV-дронов и квадрокоптеров. Общая их стоимость составила 56 000 000 гривен. В тендерной документации говорится, что закупки запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 12 февраля. А поставить "птичек" подрядчик должен до 1 июля 2024 года.

Что известно о комплектации

В документации говорится, что один комплект должен содержать:

  • 100 штук FPV дронов/квадрокоптеров одноразового действия;
  • 100 аккумуляторных батарей для FPV дронов/квадрокоптеров, общей емкостью не менее 8400 mAh;
  • 2 видеошлема для FPV дронов/квадрокоптеров;
  • 5 аккумуляторных батарей для видеошлемов FPV дронов/квадрокоптеров;
  • 2 пульта управления FPV дронов/квадрокоптеров;
  • 10 аккумуляторных батарей для пультов управления FPV дронов/квадрокоптеров;
  • 1 ретранслятор с мачтой;
  • 2 карты памяти;
  • 10 зарядных устройств для аккумуляторных батарей FPV дронов/квадрокоптеров;
  • 3 зарядных устройства для аккумуляторных батарей видеошлемов FPV дронов/квадрокоптеров;
  • 3 зарядных устройства для аккумуляторных батарей пультов управления FPV дронов/квадрокоптеров;
  • Инструкция;
  • Коробка/кейс.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, с начала войны жители Одесской области передали на фронт более тысячи дронов. Наибольшее количество из них было направлено в Нацгвардию на южном направлении.

Также мы писали, что поссовет Таировского района Одесской области закупит квадрокоптеры для Вооруженных сил Украины. На эту закупку планируется потратить около миллиона гривен.

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