Сільська рада на Одещині закуповує квадрокоптери для ЗСУ — ProZorro
Таїровська селищна рада, що на Одещині, закупить квадрокоптери для ЗСУ. На літальні апарати витратять майже мільйон гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель ProZorro.
Деталі тендеру
Відомо, що тендер провели без використання електронної системи. Договір уклали з "Фізична особа-підприємець Шустик Андрій Михайлович". Ця компанія займається торгівлею машин та літальних апаратів. Загалом планують закупити сім "пташок" DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3 PRO. Сума тендера — 977 000.
Закупівлі без використання електронної системи
Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.
Що таке DJI Mavic 3T
- Квадрокоптер DJI Mavic 3T — це складаний промисловий дрон, який має оптичну і теплову камеру, а також професійний пульт управління DJI RC Pro Enterprise.
- Квадрокоптер може літати до 45 хвилин, мати дальність польоту 32 км і максимальну швидкість 75 км/год.
- Оптична камера має 12 Мп, 4K 30 к/с, 56-кратний гібридний зум, а теплова камера дозволяє вимірювати температуру віддалених об’єктів і об’єднувати дані з візуальною камерою в режимі реального часу.
- Квадрокоптер має систему бінокулярних відеодатчиків, інфрачервоний сенсор, підтримку відеотрансляції та вбудований маяк для підвищення безпеки полетів.
Більше про тендери на Одещині
Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.
Також ми писали, що в Одесі муніципальна варта оголосила одразу два тендери. Відомо, що планують закупити 21 морський контейнер-напівпричеп на загальну суму майже двадцять мільйонів.
Додамо, через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад 100 мільйонів гривень.
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