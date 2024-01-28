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Сільська рада на Одещині закуповує квадрокоптери для ЗСУ — ProZorro

28 січня 2024 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Сільська рада на Одещині закуповує квадрокоптери для ЗСУ — ProZorro
Військовий запускає дрон. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Таїровська селищна рада, що на Одещині, закупить квадрокоптери для ЗСУ. На літальні апарати витратять майже мільйон гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель ProZorro.

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Деталі тендеру

Відомо, що тендер провели без використання електронної системи. Договір уклали з "Фізична особа-підприємець Шустик Андрій Михайлович". Ця компанія займається торгівлею машин та літальних апаратів. Загалом планують закупити сім "пташок" DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3 PRO. Сума тендера — 977 000.

Закупівлі без використання електронної системи 

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Що таке DJI Mavic 3T

  • Квадрокоптер DJI Mavic 3T — це складаний промисловий дрон, який має оптичну і теплову камеру, а також професійний пульт управління DJI RC Pro Enterprise.
  • Квадрокоптер може літати до 45 хвилин, мати дальність польоту 32 км і максимальну швидкість 75 км/год.
  • Оптична камера має 12 Мп, 4K 30 к/с, 56-кратний гібридний зум, а теплова камера дозволяє вимірювати температуру віддалених об’єктів і об’єднувати дані з візуальною камерою в режимі реального часу.
  • Квадрокоптер має систему бінокулярних відеодатчиків, інфрачервоний сенсор, підтримку відеотрансляції та вбудований маяк для підвищення безпеки полетів.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

Також ми писали, що в Одесі муніципальна варта оголосила одразу два тендери. Відомо, що планують закупити 21 морський контейнер-напівпричеп на загальну суму майже двадцять мільйонів.   

Додамо, через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад 100 мільйонів гривень.

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