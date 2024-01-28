Сільська рада на Одещині закуповує квадрокоптери для ЗСУ — ProZorro

Військовий запускає дрон. Фото: УНІАН

Таїровська селищна рада, що на Одещині, закупить квадрокоптери для ЗСУ. На літальні апарати витратять майже мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель ProZorro.

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Деталі тендеру

Відомо, що тендер провели без використання електронної системи. Договір уклали з "Фізична особа-підприємець Шустик Андрій Михайлович". Ця компанія займається торгівлею машин та літальних апаратів. Загалом планують закупити сім "пташок" DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3 PRO. Сума тендера — 977 000.

Закупівлі без використання електронної системи

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Що таке DJI Mavic 3T

Квадрокоптер DJI Mavic 3T — це складаний промисловий дрон, який має оптичну і теплову камеру, а також професійний пульт управління DJI RC Pro Enterprise.

Квадрокоптер може літати до 45 хвилин, мати дальність польоту 32 км і максимальну швидкість 75 км/год.

Оптична камера має 12 Мп, 4K 30 к/с, 56-кратний гібридний зум, а теплова камера дозволяє вимірювати температуру віддалених об’єктів і об’єднувати дані з візуальною камерою в режимі реального часу.

Квадрокоптер має систему бінокулярних відеодатчиків, інфрачервоний сенсор, підтримку відеотрансляції та вбудований маяк для підвищення безпеки полетів.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.

Також ми писали, що в Одесі муніципальна варта оголосила одразу два тендери. Відомо, що планують закупити 21 морський контейнер-напівпричеп на загальну суму майже двадцять мільйонів.

Додамо, через відсутність пропозицій в Одесі скасували тендер на капітальний ремонт школи. Відомо, що на навчальний заклад в центрі міста планували витратити понад 100 мільйонів гривень.