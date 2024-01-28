Сельский совет на Одесчине закупает квадрокоптеры для ВСУ — ProZorro

Военный запускает дрон. Фото: УНИАН

Таировский поссовет, что в Одесской области закупит квадрокоптеры для ВСУ. На летательные аппараты потратят около миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок ProZorro.

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Детали тендера

Известно, что тендер был проведен без использования электронной системы. Договор заключили с "Физическое лицо-предприниматель Шустик Андрей Михайлович". Эта компания занимается торговлей машин и летательных аппаратов. В общей сложности планируют закупить семь "птичек" DJI Mavic 3T и DJI Mavic 3 PRO. Сумма тендера — 977 000.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Что такое DJI Mavic 3T

Квадрокоптер DJI Mavic 3T – это складной промышленный дрон, имеющий оптическую и тепловую камеру, а также профессиональный пульт управления DJI RC Pro Enterprise.

Квадрокоптер может летать до 45 минут, иметь дальность полета 32 км и максимальную скорость 75 км/ч.

Оптическая камера имеет 12 Мп, 4K 30 к/с, 56-кратный гибридный зум, а тепловая камера позволяет измерять температуру удалённых объектов и объединять данные с визуальной камерой в режиме реального времени.

Квадрокоптер имеет систему бинокулярных видеодатчиков, инфракрасный сенсор, поддержку видеотрансляции и встроенный маяк для повышения безопасности полетов.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе муниципальный караул объявил сразу два тендера. Известно, что планируется закупить 21 морской контейнер полуприцеп на общую сумму почти двадцать миллионов.

Добавим, из-за отсутствия предложений в Одессе отменили тендер на капитальный ремонт школы. Известно, что на учебное заведение в центре города планировали потратить более 100 миллионов гривен.