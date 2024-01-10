Одеська мерія закупить дрони для фронту на 50 мільйонів

Військовий запускає дрон. Фото: АрміяInform

Одеська міська рада з третьої спроби обрала підрядника на закупівлю FPV-дронів та квадрокоптерів для ЗСУ. Цього разу мерія витратила на "пташок" майже 55 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель ProZorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

За даними відкритого аукціону, міська рада закупить одразу 3 000 FPV-дронів та 40 квадрокоптерів DJI Mavic 3Т із тепловізорами. Загальна їхня вартість склала 54 746 000 гривень.

Що відомо про комплектацію

30 комплектів, до кожного з яких входить 100 FPV-дронів,

два відеошоломи та два пульти управління, запасні акумулятори, зарядні пристрої та інші комплектуючі.

Кого обрали підрядником

Всього було двоє учасників тендеру, проте переможцем обрали компанію "ТЕХАВТОФАРТ Південь", яка запропонувала майже на 2 мільйони менше від першочергової суми. Дрони мають доставити не пізніше 1 квітня, а перша партія має надійти вже наприкінці січня.

Реєстр пропозицій. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі оголосили новий тендер. Цього разу планують відремонтувати автотранспорт та електроскутери для муніципалів. Роботи оцінили у понад мільйон гривень.

Також ми писали, що департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради оголосив одразу три тендери на закупівлю вантажних автівок, сумарна вартість яких становить майже 25 мільйонів. При цьому два з них опублікували повторно, адже торік вони так і не відбулися.