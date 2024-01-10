Одесская мэрия закупит дроны для фронта на 50 миллионов

Военный запускает дрон. Фото: АрмияInform

Одесский городской совет с третьей попытки избрал подрядчика на закупку FPV-дронов и квадрокоптеров для ВСУ. В этот раз мэрия потратила на "птичек" почти 55 млн гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок ProZorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

По данным открытого аукциона, городской совет закупит сразу 3 000 FPV-дронов и 40 квадрокоптеров DJI Mavic 3Т с тепловизорами. Общая их стоимость составила 54,746 млн гривен.

Что известно о комплектации

30 комплектов, в каждый из которых входит 100 FPV-дронов,

два видеошлема и два пульта управления, запасные аккумуляторы, зарядные устройства и другие комплектующие.

Кого избрали подрядчиком

Всего было двое участников тендера, однако победителем выбрали компанию "ТЕХАВТОФАРТ Юг", которая предложила почти на 2 миллиона меньше первоочередной суммы. Дроны должны быть доставлены не позднее 1 апреля, а первая партия должна поступить уже в конце января.

Реестр предложений. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе был объявлен новый тендер. В этот раз планируют отремонтировать автотранспорт и электроскутеры для муниципалов. Работы оценили более чем в миллион гривен.

Также мы писали, что департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета объявил сразу три тендера на закупку грузовых автомобилей, суммарная стоимость которых составляет около 25 миллионов. При этом два из них опубликовали повторно, ведь в прошлом году они так и не состоялись.