Понад мільйон гривень на ремонт автівок для муніципалів — в Одесі новий тендер

СТО. Фото: google

В Одесі оголосили новий тендер. На цей раз планують відремонтувати автотранспорт та електроскутери для муніципалів. Роботи оцінили у понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівлю 5 січня оголосила Комунальна установа "Муніципальна варта". Початок аукціону призначено на 15 січня, а роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року. Загальна сума оголошеного тендеру — 1 253 300 грн. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.

Що планують відремонтувати

4 MITSUBISHI L200

2 MITSUBISHI ASX

3 RENAULT TRAFIC

2 RENAULTMaster

4 RENAULT Sandero StepWay

10 електроскутерів AIMA JOURNEY KING, E

Вимоги до СТО

Станція повинна мати організовану структуру, включаючи приймальний відділ, відділ запчастин, та відповідальну особу за якість наданих послуг. Робочий час СТО — робочі дні з 9:00 до 18:00.

СТО повинно бути обладнане необхідним обладнанням для здійснення всіх видів діагностики, технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. До обов'язкового обладнання входить автомобільний підіймач, діагностичні прилади, засоби для ремонту та обслуговування, інструменти, стенди для регулювання та контролю.

Станція повинна мати стоянку для зберігання не менше 10 автомобілів та цілодобову фізичну охорону. Також обов'язковою є наявність мийки з графіком роботи з 7:00 до 20:00.

Інші тендери

Нагадаємо, Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради оголосив одразу три тендери на закупівлю вантажних автівок, сумарна вартість яких становить майже 25 мільйонів. При цьому, два з них опублікували повторно, адже торік вони так і не відбулися.

Також ми повідомляли, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Додамо, у Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося.