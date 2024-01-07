Более миллиона гривен на ремонт автомобилей для муниципалов — в Одессе новый тендер

СТО. Фото: google

В Одессе объявлен новый тендер. В этот раз планируют отремонтировать автотранспорт и электроскутеры для муниципалов. Работы оценили более чем в миллион гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку 5 января объявило Коммунальное учреждение "Муниципальная стража". Начало аукциона назначено на 15 января, а работы должны быть выполнены по 31 декабря 2024 года. Общая сумма объявленного тендера — 1 253 300 грн. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.

Что планируют отремонтировать

4 MITSUBISHI L200

2 MITSUBISHI ASX

3 RENAULT TRAFIC

2 RENAULTMaster

4 RENAULT Sandero StepWay

10 электроскутеров AIMA JOURNEY KING, E

Требования к СТО

Станция должна иметь организованную структуру, включая приемный отдел, отдел запчастей и ответственное лицо за качество предоставляемых услуг. Рабочее время СТО — рабочие дни с 9:00 до 18:00.

СТО должно быть оборудовано необходимым оборудованием для всех видов диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Обязательное оборудование включает автомобильный подъемник, диагностические приборы, средства для ремонта и обслуживания, инструменты, стенды для регулирования и контроля.

Станция должна иметь стоянку для хранения не менее 10 автомобилей и круглосуточную физическую охрану. Также обязательно наличие мойки с графиком работы с 7:00 до 20:00.

Другие тендеры

Напомним, Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета объявил сразу три тендера на закупку грузовых автомобилей, суммарная стоимость которых составляет около 25 миллионов. При этом два из них опубликовали повторно, ведь в прошлом году они так и не состоялись.

Также мы сообщали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Добавим, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.