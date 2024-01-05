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В Одесі планують закупити вантажівок на 25 мільйонів — ProZorro

5 січня 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують закупити вантажівок на 25 мільйонів — ProZorro
Вантажівка на дорозі. Фото: Rheinmetall
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради оголосив одразу три тендери на закупівлю вантажних автівок, сумарна вартість яких становить майже 25 мільйонів. При цьому, два з них опублікували повторно, адже торік вони так і не відбулися. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендерів

У тендерній документації йдеться, що всі вони заплановані у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 12 січня. А поставити автівки підрядник має до 30 квітня 2024 року. Загалом планують закупити 8 машин. 

Технічні вимоги евакуаторів

Відомо, що це багатотонний транспорт на дизельному пальному та із шестиступінчатою механічною коробкою передач. Крім того, кабіна має бути оснащена кондиціонером, гідропідсилювачем керма та мати темно-зелений колір хакі. А от року виробництва немає. 

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Зазначимо, що машина з подібними характеристиками вартує на ринку від півтора до двох з половиною мільйонів гривень, що перевищує вартість тендерної.

Технічні вимоги вантажівок для перевезень

Слід наголосити, що вимоги до вантажівок майже ідентичні, проте вони повинні мати вже четверо дверцят замість двох. 

Дані про аукціон. Фото: скриншот
Дані про аукціон. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося. 

 

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