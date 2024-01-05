В Одесі планують закупити вантажівок на 25 мільйонів — ProZorro
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради оголосив одразу три тендери на закупівлю вантажних автівок, сумарна вартість яких становить майже 25 мільйонів. При цьому, два з них опублікували повторно, адже торік вони так і не відбулися.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендерів
У тендерній документації йдеться, що всі вони заплановані у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 12 січня. А поставити автівки підрядник має до 30 квітня 2024 року. Загалом планують закупити 8 машин.
Технічні вимоги евакуаторів
Відомо, що це багатотонний транспорт на дизельному пальному та із шестиступінчатою механічною коробкою передач. Крім того, кабіна має бути оснащена кондиціонером, гідропідсилювачем керма та мати темно-зелений колір хакі. А от року виробництва немає.
Зазначимо, що машина з подібними характеристиками вартує на ринку від півтора до двох з половиною мільйонів гривень, що перевищує вартість тендерної.
Технічні вимоги вантажівок для перевезень
Слід наголосити, що вимоги до вантажівок майже ідентичні, проте вони повинні мати вже четверо дверцят замість двох.
Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося.
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