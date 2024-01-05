В Одессе планируют закупить грузовики на 25 миллионов — ProZorro

Грузовик на дороге. Фото: Rheinmetall

Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета объявил сразу три тендера на закупку грузовых автомобилей, суммарная стоимость которых составляет около 25 миллионов. При этом два из них опубликовали повторно, ведь в прошлом году они так и не состоялись.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендеров

В тендерной документации говорится, что они запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 12 января. А поставить машины у подрядчика до 30 апреля 2024 года. В общей сложности планируют закупить 8 машин.

Технические требования эвакуаторов

Известно, что это многотонный транспорт на дизельном горючем и шестиступенчатой механической коробке передач. Кроме того, кабина должна быть оснащена кондиционером, гидроусилителем руля и темно-зеленым цветом хаки. А вот года производства нет.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Отметим, что машина с подобными характеристиками стоит на рынке от полутора до двух с половиной миллионов гривен, что превышает стоимость тендерной.

Технические требования грузовиков для перевозки

Следует отметить, что требования к грузовикам почти идентичны, однако они должны иметь уже четыре дверцы вместо двух.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.