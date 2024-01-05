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В Одессе планируют закупить грузовики на 25 миллионов — ProZorro

5 января 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют закупить грузовики на 25 миллионов — ProZorro
Грузовик на дороге. Фото: Rheinmetall
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета объявил сразу три тендера на закупку грузовых автомобилей, суммарная стоимость которых составляет около 25 миллионов. При этом два из них опубликовали повторно, ведь в прошлом году они так и не состоялись.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендеров

В тендерной документации говорится, что они запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона — 12 января. А поставить машины у подрядчика до 30 апреля 2024 года. В общей сложности планируют закупить 8 машин.

Технические требования эвакуаторов

Известно, что это многотонный транспорт на дизельном горючем и шестиступенчатой механической коробке передач. Кроме того, кабина должна быть оснащена кондиционером, гидроусилителем руля и темно-зеленым цветом хаки. А вот года производства нет.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Отметим, что машина с подобными характеристиками стоит на рынке от полутора до двух с половиной миллионов гривен, что превышает стоимость тендерной.

Технические требования грузовиков для перевозки

Следует отметить, что требования к грузовикам почти идентичны, однако они должны иметь уже четыре дверцы вместо двух.

Данные об аукционе. Фото: скриншот
Данные об аукционе. Фото: скриншот

Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.

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