Одеська мерія закупить прилади нічного бачення на 58 мільйонів — ProZorro

Прилади нічного бачення. Фото: УНІАН Зоя Юхімчук

Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради оголосив тендер на закупівлю приладів нічного бачення. Сумарна вартість яких становить майже 60 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Деталі тендеру

У тендерній документації йдеться, що закупівля запланована у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Початок аукціону — 22 січня. А поставити прилади нічного бачення підрядник має до 15 лютого 2024 року. Загалом планують закупити 400 комплектів. Сума тендера — 58 000 000 . Для кого призначені прилади інформації немає.

Технічні вимоги приладів нічного бачення

Відомо, що прилад має мати потужність збільшення в один раз і поле зору 40°. Система лінз складається з 26.8 мм/1.2, а скоригована міжзінична відстань повинна бути наявною. Діапазон фокусування від 0.25 м до нескінченності, а відстань від ока - 15 мм. Живлення має забезпечуватися акумулятором типу CR123A, напруга 3V. Налаштування діоптрії можливе в межах +5 до -6. Розміри приладу становлять 160x150x75 мм, його вага - 500 г.

Комплектація одного комплекту постачання

Прилад нічного бачення — 1 од.

Акумуляторна батарея CR123A — 1 од.

Кронштейн для шолома — 1 од.

Складна м'яка опора для голови — 1 од.

Конектор — 1 од.

М'яка сумка для перенесення — 1 од.

Тара (кейс), що забезпечує зберігання при транспортуванні — 1 од.

Нагадаємо, одеська міська рада з третьої спроби обрала підрядника на закупівлю FPV-дронів та квадрокоптерів для ЗСУ. Цього разу мерія витратила на "пташок" майже 55 мільйонів гривень.

Також ми писали, що понад чотири місяці одесити виходять на мітинги біля міськради та виражають свій протест проти недоречних витрат з бюджету в умовах війни. Основними вимогами громадян є перегляд всіх тендерів та збереження лише найнеобхідніших, а кошти спрямувати на підтримку захисників. Та попри незадоволення людей, регіон все ж таки зміг витратити понад 35 мільярдів гривень на закупівлі. Найбільше в місті та області минулого року займалися ремонтами та будівництвом.