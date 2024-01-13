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Одесская мэрия закупит приборы ночного видения на 58 миллионов — ProZorro

13 января 2024 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесская мэрия закупит приборы ночного видения на 58 миллионов — ProZorro
Приборы ночного видения. Фото: УНИАН Зоя Юхимчук
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета объявил тендер на закупку приборов ночного видения. Суммарная стоимость которых составляет около 60 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

В тендерной документации говорится, что закупки запланированы в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Начало аукциона – 22 января. А поставить приборы ночного видения у подрядчика до 15 февраля 2024 года. В общей сложности планируют закупить 400 комплектов. Сумма тендера — 58 000 000. Для кого предназначены устройства информации нет.

Технические требования приборов ночного видения

Известно, что прибор должен иметь мощность увеличения в один раз и в поле зрения 40°. Система линз состоит из 26.8 мм/1.2, а скорректированное межзрачное расстояние должно быть имеющимся. Диапазон фокусировки от 0.25 м до бесконечности, а расстояние от глаза — 15 мм. Питание должно снабжаться аккумулятором типа CR123A, напряжение 3V. Настройка диоптрии возможна в пределах +5 до -6. Размеры прибора составляют 160x150x75 мм, его вес — 500 г.

Комплектация одного комплекта поставки

  • Прибор ночного видения — 1 ед.
  • Аккумуляторная батарея CR123A — 1 ед.
  • Кронштейн для шлема — 1 ед.
  • Сложная мягкая опора для головы — 1 ед.
  • Коннектор — 1 ед.
  • Мягкая сумка для переноски — 1 ед.
  • Тара (кейс), обеспечивающая хранение при транспортировке — 1 ед.

Напомним, одесский городской совет с третьей попытки избрал подрядчика на закупку FPV-дронов и квадрокоптеров для ВСУ. В этот раз мэрия потратила на "птичек" почти 55 миллионов гривен.

Также мы писали, что более четырех месяцев одесситы выходят на митинги возле горсовета и выражают свой протест против неуместных расходов из бюджета в условиях войны. Основными требованиями граждан является пересмотр всех тендеров и сохранение самых необходимых, а средства направить в поддержку защитников. Но, несмотря на недовольство людей, регион все же смог потратить более 35 миллиардов гривен на закупки. Больше всего в городе и области в прошлом году занимались ремонтами и строительством.

Одесса
тендер
Одесская область
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