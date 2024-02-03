В центре Одессы люди требуют пересмотра бюджетных расходов

Одессы с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Одессе, возле городского совета, сегодня прошел мирный протест "Деньги на ВСУ". Участники акции выразили свое несогласие с распределением бюджетных средств и требуют большего финансирования для нужд украинских военных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг у стен одесского горсовета

Неравнодушные одесситы вышли в очередной раз на акцию под названием "Деньги на ВСУ" под стены одесского горсовета. Так они выражают несогласие с недостаточным финансированием потребностей украинских военных. Митингующие держат в руках плакаты с призывами к местным властям увеличить выделение средств на ВСУ. Они возмущены, что в Одессе до сих пор занимаются неуместными закупками, когда на фронте есть потребность даже в простой технике, такой как тракторы и другие.

"У меня сын копал лопатой окопы, стоя по колено в воде. На фронте до сих пор не хватает техники для возведения фортификационных сооружений. Они все делают вручную", — говорит мать военнослужащего Ирина.

Мать военнослужащего Ирина. Фото: Новини.LIVE

Положительные изменения

На протесты одесситы выходят уже больше полугода. Митингующие рассказывают, что эти акции, хоть и тяжело, но приносят свои плоды. Власти города и области начали закупать дроны и выделять деньги для помощи.

"У нас есть положительные изменения. Город и область выделили достойные средства, и уже сейчас дроны едут к нашим ребятам на фронт. Спасибо большое, но этого мало: брусчатка и ремонты сейчас неуместны. На фронте еще критически не хватает техники. Поэтому мы будем выходить до тех пор, пока наши сыновья, которые защищают Украину, не будут полностью укомплектованы", — отметила мать военнослужащего Алла.

Мать военнослужащего Алла. Фото: Новини.LIVE

С чего началась акция протеста "деньги на ВСУ"

Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова еще в конце лета. Такое решение было принято после того, как власти города хотели выделить средства на строительство пристройки к зданию Киевского райсуда. Когда решение было отменено, волонтер прекратила свое участие в митингах. Однако одесситы продолжают выходить.

Митингующие с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Женщина, держащая плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с начала войны жители Одесской области передали бойцам на фронт более тысячи дронов. Больше всего "птичек" было направлено Нацгвардейцам на южном направлении.

Также мы писали, что в Одессе закупят FPV-дроны и квадрокоптеры на 56 миллионов гривен. Соответствующий тендер обнародовал Департамент муниципальной безопасности.