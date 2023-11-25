Протести на кордоні можна вирішити, необхідна рішучість урядів, – Данило Гетьманцев

Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на кордоні вирішується найвищими інстанціями. Наразі ведуться переговори між урядами країн про розблокування кордону з Польщею та Словаччиною, а також недопуск страйків з боку угорських перевізників.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів народний депутат України Данило Гетманцев.

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Народний депутат вважає, що ситуацію можна було б вирішити давно, якби уряди сусідніх країн виявили більше рішучості. Він також висловив думку, що жорсткіша позиція зі сторони влади сприятиме розв'язання проблеми з мітингувальниками.

"Мені здається, що урядам наших партнерів країн-сусідів треба бути більш жорсткими у відстоюванні закону, верховенства права і, відповідно, права наших товаровиробників та перевізників здійснювати експорт продукції. У той час, коли зазначені країни підтримують членство України в ЄС, створювати перешкоду для вільного руху товарів та послуг — того принципу, який лежить в основі ЄС — для наших суб'єктів господарювання є щонайменше нелогічним", — зазначив Гетьманцев.

Він додав, що наразі ситуація на кордоні не проста, але вона перебуває на контролі у відповідних відомств. Гетьманцев виразив сподівання, що найближчим часом вона налагодиться.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до Уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: "Дорогуськ - Ягодин", "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська". На кордоні утворилися величезні черги з українських вантажівок. Подекуди вони сягають по 40 км в обидва боки, а польські паркінги для багатьох водіїв стали місцем тимчасового проживання.

Також ми писали, що на польському кордоні поблизу пункту пропуску "Корчова — Краківець" 23 листопада помер ще один український водій вантажівки. Що стало причиною смерті наразі невідомо. Це вже друга смерть на кордоні.