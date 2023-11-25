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Протесты на границе можно урегулировать, необходима решимость правительств, – Даниил Гетьманцев

25 ноября 2023 15:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Протесты на границе можно урегулировать, необходима решимость правительств, – Даниил Гетьманцев
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Ситуация на границе разрешается самыми высокими инстанциями. В настоящее время ведутся переговоры между правительствами стран о разблокировании границы с Польшей и Словакией, а также недопуск стачек со стороны венгерских перевозчиков.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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Народный депутат считает, что ситуацию можно было бы разрешить давно, если бы правительства соседних стран проявили больше решительности. Он также выразил мнение, что более жесткая позиция со стороны властей будет способствовать решению проблемы с митингующими.

"Мне кажется, что правительствам наших партнеров стран-соседей нужно быть более жесткими в отстаивании закона, верховенства права и соответственно права наших товаропроизводителей и перевозчиков осуществлять экспорт продукции. В то время, когда указанные страны поддерживают членство Украины в ЕС, создавать препятствие для свободного движения товаров и услуг — того принципа, который лежит в основе ЕС — для наших субъектов хозяйствования, по меньшей мере, нелогично", — отметил Гетьманцев.

Он добавил, что в настоящее время ситуация на границе не простая, но она находится на контроле у соответствующих ведомств. Гетманцев выразил надежду, что в ближайшее время она наладится.

Напомним, польские перевозчики начали бессрочный протест 6 ноября. Среди основных требований к правительству Украины – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков. Забастовка привела к полной остановке движения на трех пограничных пунктах пропуска между Польшей и Украиной: "Дорогуск - Ягодин", "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская". На границе образовались огромные очереди из украинских грузовиков. Кое-где они достигают по 40 км в обе стороны, а польские паркинги для многих водителей стали местом временного проживания.

Также мы писали, что на польской границе вблизи пункта пропуска "Корчева - Краковец" 23 ноября умер еще один украинский водитель грузовика. Что стало причиной смерти - неизвестно. Это уже вторая смерть на границе.

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