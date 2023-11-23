Чи варто віддати окуповані території, щоб зупинити війну — що про це думають одесити

Одесити через пiвтора року з початку вiйни. Фото: Новини.LIVE

Припинення бойових дій ціною відмови від вже захоплених Росією територій — подібні риторики озвучують деякі політики, зокрема й закордонні. Своєю чергою президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв — переговори можливі лише після виходу на кордони 1991 року. Усі українські землі мають бути звільнені від окупанта.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати думку одеситів, чи можливе перемир'я без повернення усіх територій?

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Тільки перемога

Дмитро вперше приїхав до Одеси, його друзі живуть на окупованих територіях, вони дуже хочуть повернутися додому. Чоловік наголошує, що якщо якийсь шлях виходу з кризи i шукати, то компроміс щодо територій — не вихід.

"Там живуть наші люди — це по-перше. А по-друге, це одна з головних цілей — повернути все, повернути людей. Тому ні. У мене є близький друг з Лисичанська. Тож, якщо розглядати такий варіант, він не зможе повернутися додому і побачити рідних", — ділиться своїми думками Дмитро.

Дмитро впевнений, що мир без територій неможливий. Фото: Новини.LIVE

Громадський діяч та військовий Олексій щойно повернувся з фронту, він не уявляє собі, як можна навіть думати про варіант закінчення війни без повернення нашої землі. Військовослужбовець вважає, що такі заходи є паліативними і нічого не вирішать у довгостроковій перспективі.

"Ні, не думаю, що це можливо. Це просто відкладе проблему, і цим доведеться займатися пізніше. І навряд чи умови колись будуть кращими, ніж зараз. Тому це потрібно робити зараз", — наголошує Олексій.

Олексiй не хоче відкладати проблему. Фото: Новини.LIVE

Старше покоління одеситів також дотримується думки, що можлива лише перемога, будь-які варіанти заморожування конфлікту навіть не варто розглядати. Сьогодні Україна показує усьому світу, що означає захищати свою незалежність. А ми повинні пишатися своїми захисниками — справжніми героями.

"Війна не закінчиться, поки наші території залишаються під контролем ворога. Ми обов'язково переможемо, обов'язково повернемо Крим, Донбас та Луганськ, бо без цього війна не закінчиться. Швидко це не вийде, адже ми чекаємо на авіацію та зброю від союзників. І дрони — найголовніше, адже це війна сучасної техніки", — впевнений Олександр Григорович.

Війну необхідно зупинити

Серед опитаних були й ті, хто вважає, що війну треба закінчити за будь-яку ціну. Занадто багато хлопців зараз гине на фронті, а це цвіт нації.

"Хотілося, щоб уже все закінчилося і припинилося вбивство молоді. Тим більше, що там не гірші представники України гинуть. Припинити, а потім нехай уже дипломати домовляються. Нагорі домовляються!" — вважає одеситка Надія.

Надiя впевнена, що вiйну треба зупинити. Фото: Новини.LIVE

Дві дівчини-студентки, Марія та Дарина, теж не дуже оптимістичні щодо швидкого завершення військових дій. Вони вважать, що проблема насамперед в місцевій владі — потрібно виділяти гроші в першу чергу на ЗСУ.

"Хотілося, щоб був мирний договір з Росією. Але я думаю, що це затягнеться надовго: на 5-6 років. Зараз конфлікт заморожується… Це все корупція. Якби у нас депутати були нормальні, ми б давно перемогли. А зараз у нас барабани, бруківка, торти за 100 тисяч, весілля... Ні, так не піде", — наголошують студентки.

Студентки закликають пiдтримати ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Як показало наше опитування, більшість одеситів не уявляють миру без повернення на кордони 1991 року. А будь-яке інше рішення тільки відтермінує війну і не вирішить проблеми країни. Багато наших людей перебувають на територіях, які ми зараз не контролюємо, і здати їх ворогові ми просто не маємо права, вважають українці.