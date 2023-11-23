Стоит ли отдать оккупированные территории, чтобы остановить войну — что об этом думают одесситы

Одесситы через полтора года после начала войны. Фото: Новини.LIVE

Прекращение боевых действий ценой отказа от уже захваченных Россией территорий — подобные риторики озвучивают некоторые политики, в том числе зарубежные. В свою очередь президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял — переговоры возможны только после выхода на границы 1991 года. Все украинские земли должны быть освобождены от оккупантов.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить мнение одесситов, возможно ли перемирие без возврата всех территорий?

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Только победа

Дмитрий впервые приехал в Одессу, его друзья живут на оккупированных территориях, они очень хотят вернуться домой. Мужчина отмечает, что если какой-то выход из кризиса и нужно искать, то компромисс в отношении территорий — это не выход.

"Там живут наши люди — это во-первых. А во-вторых, это одна из главных целей — вернуть все, вернуть людей. Поэтому нет. У меня есть близкий друг из Лисичанска. Так что, если рассматривать такой вариант, он не сможет вернуться домой и увидеть родных?" — делится своими мыслями Дмитрий.

Дмитрий уверен, что мир без территорий невозможен. Фото: Новини.LIVE

Общественный деятель и военный Алексей только что вернулся с фронта, он не представляет себе, как можно даже думать о варианте окончания войны без возвращения нашей земли. Военнослужащий считает, что такие меры паллиативные и ничего не решат в долгосрочной перспективе.

"Нет, не думаю, что это возможно. Это просто отложит проблему и этим придется заниматься позже. И вряд ли условия когда-нибудь будут лучше, чем сейчас. Поэтому это нужно делать сейчас", — отмечает Алексей.

Алексей не хочет откладывать проблему. Фото: Новини.LIVE

Старшее поколение одесситов также придерживается мнения, что возможна только победа, какие-либо варианты замораживания конфликта даже не стоит рассматривать. Сегодня Украина показывает всему миру, что значит защищать свою независимость. А мы должны гордиться своими защитниками — настоящими героями.

"Война не закончится, пока наши территории остаются под контролем врага. Мы обязательно победим, обязательно вернем Крым, Донбасс и Луганск, потому что без этого война не закончится. Быстро это не получится, ведь мы ждем авиацию и оружие от союзников. И дроны — самое главное, ведь это война современной техники", — уверен Александр Григорьевич.

Войну необходимо остановить

Среди опрошенных были и те, кто считает, что войну нужно закончить любой ценой. Слишком много ребят сейчас гибнет на фронте, а это цвет нации.

"Хотелось, что бы уже все закончилось и прекратилось убийство молодежи. Тем более, что там не худшие представители Украины погибают. Прекратить, а потом пусть уже дипломаты договариваются. Наверху договариваются!" — считает одесситка Надежда.

Надежда уверена, что войну нужно остановить. Фото: Новини.LIVE

Две девушки-студентки, Мария и Дарья, тоже не очень оптимистичны по поводу быстрого завершения военных действий. Они считают, что проблема, прежде всего, в местных властях — нужно выделять деньги в первую очередь на ВСУ.

"Хотелось, чтобы был мирный договор с Россией. Но я думаю, что это затянется надолго: на 5-6 лет. Сейчас конфликт замораживается… Это все коррупция. Если бы у нас депутаты были нормальные, мы бы давно победили. А сейчас у нас барабаны, брусчатка, торты за 100 тысяч, свадьбы... Нет, так не пойдет", — подчеркивают студентки.

Студентки призывают поддержать ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Как показал наш опрос, большинство одесситов не представляют мира без возвращения на границы 1991 года. Любое другое решение только отсрочит войну и не решит проблемы страны. Многие наших людей находятся на территориях, которые мы сейчас не контролируем, и сдать их врагу мы просто не имеем права, считают украинцы.