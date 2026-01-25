Туман і сильний вітер в Одеській області: оголошено жовтий рівень небезпеки

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня. Синоптики прогнозують густий туман та сильні пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу служб.

Про це у неділю, 25 січня, повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Негода на Одещині

За даними синоптиків, у найближчі 1-2 години 25 січня на території Одеської області очікується туман із видимістю 200-500 метрів. Негода збережеться до кінця дня, а також уночі та вранці 26 січня.

Крім того, протягом доби 26 січня прогнозують пориви південно-східного вітру швидкістю 15–20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху на автошляхах і погіршення ситуації для пішоходів.

Негода в Одесі

У самій Одесі синоптики також попереджають про туман із видимістю 200-500 метрів, який протримається до вечора 25 січня та збережеться вночі й уранці 26 січня. На понеділок у місті очікують сильні пориви південно-східного вітру до 20 м/с.

Мешканців області просять бути обережними на дорогах, не перевищувати швидкість, користуватися ближнім світлом фар та по можливості обмежити поїздки під час туману.

Небезпека біля моря

Окремо мешканців застерігають від перебування в пляжній зоні. Через шторм у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує ризик зриву морських мін з якорів і їхнього прибиття до берега або дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати — необхідно одразу повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, гідрометцентр прогнозує сніг майже по всій Україні на сьогодні. Також ми писали, яка погода буде завтра на Львівщині.