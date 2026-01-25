Туман и сильный ветер в Одесской области: объявлен желтый уровень опасности

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня. Синоптики прогнозируют густой туман и сильные порывы ветра, которые могут осложнить движение транспорта и работу служб.

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: facebook

Непогода в Одесской области

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа 25 января на территории Одесской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Непогода сохранится до конца дня, а также ночью и утром 26 января.

Кроме того, в течение суток 26 января прогнозируют порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения на автодорогах и ухудшению ситуации для пешеходов.

Непогода в Одессе

В самой Одессе синоптики также предупреждают о тумане с видимостью 200-500 метров, который продержится до вечера 25 января и сохранится ночью и утром 26 января. На понедельник в городе ожидаются сильные порывы юго-восточного ветра до 20 м/с.

Жителей области просят быть осторожными на дорогах, не превышать скорость, пользоваться ближним светом фар и по возможности ограничить поездки во время тумана.

Опасность у моря

Отдельно жителей предостерегают от пребывания в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море возрастает минная опасность. Существует риск срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу или дрейфования вдоль побережья. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать - необходимо сразу сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, гидрометцентр прогнозирует снег почти по всей Украине на сегодня. Также мы писали, какая погода будет завтра на Львовщине.