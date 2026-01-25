Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Продержится два дня — на Одессу надвигается густой туман и ветер

Продержится два дня — на Одессу надвигается густой туман и ветер

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 14:40
Туман и сильный ветер в Одесской области: объявлен желтый уровень опасности
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня. Синоптики прогнозируют густой туман и сильные порывы ветра, которые могут осложнить движение транспорта и работу служб.

Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:
Протримається два дні — на Одесу суне густий туман і вітер - фото 1
Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: facebook

Непогода в Одесской области

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа 25 января на территории Одесской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Непогода сохранится до конца дня, а также ночью и утром 26 января.

Кроме того, в течение суток 26 января прогнозируют порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения на автодорогах и ухудшению ситуации для пешеходов.

Непогода в Одессе

В самой Одессе синоптики также предупреждают о тумане с видимостью 200-500 метров, который продержится до вечера 25 января и сохранится ночью и утром 26 января. На понедельник в городе ожидаются сильные порывы юго-восточного ветра до 20 м/с.

Жителей области просят быть осторожными на дорогах, не превышать скорость, пользоваться ближним светом фар и по возможности ограничить поездки во время тумана.

Опасность у моря

Отдельно жителей предостерегают от пребывания в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море возрастает минная опасность. Существует риск срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу или дрейфования вдоль побережья. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать - необходимо сразу сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, гидрометцентр прогнозирует снег почти по всей Украине на сегодня. Также мы писали, какая погода будет завтра на Львовщине.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы туман
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации