Україна
Синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

Синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 05:44
Погода в Одессе 25 января: туман, гололедица и мокрый снег
Женщина с детьми радуются снегу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области на воскресенье, 25 января, объявили желтый уровень опасности из-за сложных погодных условий. Синоптики предупреждают о тумане, мокром снеге и гололеде на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В течение суток в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Утром возможны налипание мокрого снега, гололед и густой туман с видимостью 200-500 метров.

Ветер будет восточный, днем — северо-восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -5...-3 °C, а днем потеплеет до +4 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также прогнозируют сложные погодные условия. Ожидаются небольшие, а местами умеренные осадки, налипание мокрого снега и гололедица. Утром возможен туман и изморозь.

Температура в области ночью составит -6...-1 °C, днем - от +4...-1 °C. В южных районах воздух прогреется до +7 °C.

На автодорогах области прогнозируют гололед и ухудшенную видимость в утренние часы. Водителей и пешеходов просят быть осторожными и планировать поездки с учетом погодных условий.

Приметы на 25 января

  • Если будет идти снег, то лето будет дождливым.
  • Обильный снегопад — к ранней весне.
  • Южный ветер предвещает малоурожайное лето, а северный — холодную и позднюю весну.

Напомним, Харьковскую область сегодня сковали сильные морозы. Также синоптик Диденко предупредила о резкой смене погоды.

Дарина Мороз
Автор:
Дарина Мороз
