Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 05:44
Погода в Одесі 25 січня: туман, ожеледиця та мокрий сніг
Жінка з дітьми радіють снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області на неділю, 25 січня, оголосили жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови. Синоптики попереджають про туман, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Упродовж доби в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими опадами. Уранці можливі налипання мокрого снігу, ожеледь і густий туман із видимістю 200-500 метрів.

Вітер буде східний, удень — північно-східний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -5...-3 °C, а вдень потеплішає до +4 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також прогнозують складні погодні умови. Очікуються невеликі, а місцями помірні опади, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Уранці можливий туман і паморозь.

Температура в області вночі становитиме -6...-1 °C, вдень — від +4...-1 °C. У південних районах повітря прогріється до +7 °C.

На автошляхах області прогнозують ожеледицю та погіршену видимість у ранкові години. Водіїв і пішоходів просять бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погодних умов.

Прикмети на 25 січня

  • Якщо йтиме сніг, то літо буде дощовим.
  • Рясний снігопад — до ранньої весни.
  • Південний вітер віщує маловрожайне літо, а північний — холодну та пізню весну.

Нагадаємо, Харківщину сьогодні скують сильні морози. Також синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації