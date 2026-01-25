Погода в Одесі 25 січня: туман, ожеледиця та мокрий сніг

Жінка з дітьми радіють снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області на неділю, 25 січня, оголосили жовтий рівень небезпечності через складні погодні умови. Синоптики попереджають про туман, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Упродовж доби в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими опадами. Уранці можливі налипання мокрого снігу, ожеледь і густий туман із видимістю 200-500 метрів.

Вітер буде східний, удень — північно-східний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -5...-3 °C, а вдень потеплішає до +4 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також прогнозують складні погодні умови. Очікуються невеликі, а місцями помірні опади, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Уранці можливий туман і паморозь.

Температура в області вночі становитиме -6...-1 °C, вдень — від +4...-1 °C. У південних районах повітря прогріється до +7 °C.

На автошляхах області прогнозують ожеледицю та погіршену видимість у ранкові години. Водіїв і пішоходів просять бути обережними та планувати поїздки з урахуванням погодних умов.

Прикмети на 25 січня

Якщо йтиме сніг, то літо буде дощовим.

Рясний снігопад — до ранньої весни.

Південний вітер віщує маловрожайне літо, а північний — холодну та пізню весну.

Нагадаємо, Харківщину сьогодні скують сильні морози. Також синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди.