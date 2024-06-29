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Процес апеляції щодо звільнення від військової служби — що потрібно знати одеситам

29 червня 2024 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Як відбувається процес апеляції щодо звільнення від військової служби
Чоловіки та жінка сидять за столом. Фото ілюстративне: Одеський ТЦК та СП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Україні запроваджено новий процес апеляції для тих, хто хоче оскаржити рішення про звільнення. Апеляційна комісія, що складається з представників ТЦК, місцевих органів влади та соціальних служб, буде розглядати кожен випадок індивідуально.

Про це в етері 7 каналу повідомив  начальник юридичної служби Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Ходаковський.

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"Рішення про надання відстрочки приймає вся комісія, не тільки голова. Тобто якщо громадяни будуть вважати, що виключно РТЦК не дають відстрочки, то це не буде відображати дійсність, оскільки відповідальність колективна. Ця комісія незалежна, і вони будуть приймати рішення щодо надання чи ненадання цієї відстрочки", — сказав правник.

Що стосується студентів вищих навчальних закладів, то, за словами Юрія Ходаковського, наразі йдуть консультації та обговорення з Міністерством освіти щодо їх статусу. Очікується, що буде розроблено чіткі механізми для врахування навчального процесу при розв'язанні питань звільнення.

Нагадаємо, ми писали, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. Проте запиту від ЗСУ на таку кількість станом на зараз немає.

Також ми повідомляли, що за відмову від мобілізації в Україні передбачена відповідальність. Так, військовозобов'язані не можуть уникнути мобілізації, навіть сплативши штраф за неявку в ТЦК.

Додамо, одесити віком  від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, повинні переконатися, що взяли військовий квиток і паспорт, коли виходять з дому. Електронну версію документів також можна зберігати на телефоні за допомогою програми "Резервіст Плюс".

Одеса
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Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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