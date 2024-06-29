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Процесс апелляции по освобождению от военной службы — что нужно знать одесситам

29 июня 2024 13:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Как происходит процесс апелляции по освобождению от военной службы
Мужчины и женщина сидят за столом. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК и СП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Украине введен новый процесс апелляции для тех, кто хочет обжаловать решение об увольнении. Апелляционная комиссия, состоящая из представителей ТЦК, местных органов власти и социальных служб, будет рассматривать каждый случай индивидуально.

Об этом в эфире 7 канала сообщил начальник юридической службы Одесского областного ТЦК и СП Юрий Ходаковский.

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"Решение о предоставлении отсрочки принимает вся комиссия, не только глава. То есть если граждане будут считать что исключительно РТЦК не дают отсрочки, то это не будет отражать действительность, поскольку ответственность коллективна. Эта комиссия независима, и они будут принимать решения относительно предоставления или непредоставления этой отсрочки", — сказал юрист.

Что касается студентов вузов, то, по словам Юрия Ходаковского, сейчас идут консультации и обсуждения с Министерством образования относительно их статуса. Ожидается, что будут разработаны четкие механизмы для учета учебного процесса при решении вопросов увольнения.

Напомним, мы писали, что мобилизационный потенциал Украины составляет по меньшей мере 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию. Однако запроса от ВСУ на такое количество по состоянию сейчас нет.

Также мы сообщали, что за отказ от мобилизации в Украине предусмотрена ответственность. Так, военнообязанные не могут избежать мобилизации, даже уплатив штраф за неявку в ТЦК.

Добавим, что одесситы в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации, должны убедиться, что взяли военный билет и паспорт, когда выходят из дома. Электронную версию документов можно хранить на телефоне с помощью приложения "Резервист Плюс".

Одесса
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Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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