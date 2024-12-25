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Процес розмінування Миколаєва — допомога аграріям

25 грудня 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Допомога фермерам на Миколаївщині у розмінуванні, як отримати
Попередження про замінування. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Миколаївській області стартувала програма підтримки фермерів, чиї землі були заміновані або постраждали внаслідок бойових дій. Аграрії можуть отримати грошову допомогу від Норвегії та Канади.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Як отримати допомогу

Взяти участь у програмі можуть фермери, які обробляють від 3 до 300 га у таких громадах: Баштанська, Березнегуватська, Володимирівська, Галицинівська, Горохівська, Інгульська, Первомайська, Снігурівська, Шевченківська та Широківська. Вони можуть отримати або фінансову підтримку, або ваучери на відновлення діяльності.

Для цього потрібно подати заявку до Державного аграрного реєстру до 26 січня 2025 року. Разом із заявкою слід надіслати кадастрові номери постраждалих земель, а також таку інформацію:

  • відсоток земель, що не обробляються внаслідок артилерійських обстрілів;
  • кількість працівників господарства до та після лютого 2022 року;
  • відсоток пошкодженої бомбами поверхні;
  • відсоток зон забруднення;
  • частка ґрунтів, віднесених до земель загальнодержавного значення;
  • зв'язок ділянок з водозбірним басейном. 

У міністерстві наголошують, що подання заявки не гарантує надання допомоги.

"У разі подання кількох заявок від однієї особи, пріоритет надаватиметься зареєстрованим юридичним особам для забезпечення прозорого та справедливого процесу відбору", — говорять у відомстві.   

Нагадаємо, у Миколаївській області на наявність мін обстежили вже 200 тис. га сільськогосподарських земель. Розміновувати регіон допомагають міжнародні партнери. А кількість постраждалих від підривів цього року зменшилася майже у три рази. Також ми розповідали, яку площу в Україні вже розмінували.

Миколаївська область фермери аграрії міни розмінування допомога

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